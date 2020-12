Dos detenidos por asaltar a la doctora Carla Barber y a otros empresarios con el método del mataleón

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a dos peligrosos ladrones por asaltar en plena calle con el método del mataleón a varios empresarios, entre los que se encuentra la cirujana estética y miss España Carla Barber, a la que robaron unos 40.000 euros, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El atraco a la doctora ocurrió en septiembre a medianoche en el portal de su casa. Al parecer, los ladrones la habían seguido y estaban esperando agazapados a que saliera de su domicilio. En ese momento, la abordaron por la espalda y la asfixiaron, dejándole inconsciente en el suelo. No obstante, pudo ver la matrícula del coche en el que huyeron los delincuentes, lo que ha sido clave para sus detenciones.

"Anoche, al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la llave del mataleón hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto", relató Barber en su momento en redes sociales.

La víctima, también conocida por ser novia de Diego Matamoros, señaló que le robaron un reloj de lujo valorado en unos 30.000 euros, un teléfono móvil de unos 1.000 euros, un bolso de firma de unos 800 euros y varios joyas que llevaba, así como dinero en metálico que llevaba dentro de este complemento.

Las investigaciones policiales llevaron a los agentes a una pista en el municipio de Pinto. Al mismo tiempo, la Guardia Civil seguía a dos sospechosos por varios robos violentos con el método del mataleón que habían sufrido empresarios chinos del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, sustrayéndoles gran cantidad de dinero en metálico, ha detallado hoy el diario 'El Mundo'. También habían asaltado a una empresaria en Valdemoro, a la que habían vigilado también previamente.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pinto y el grupo de Delincuencia Urbana de la Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional del distrito Centro coordinaron la investigación y gracias a los detalles aportados por las víctimas y a varias cámaras de seguridad detuvieron en la tarde noche del miércoles en las localidades de Parla y Pinto a los dos supuestos autores y registraron dos viviendas que utilizaban para buscar objetos robados.

Se trata de dos marroquís de 29 y 31 años con múltiples antecedentes policiales y muy violentos. De hecho, el menor de los detenidos, para evitar el arresto, amenazó con arrojar al vacío desde un balcón a un bebé que había secuestrado minutos antes. Tras media hora de conversaciones, el equipo negociador de la Policía Nacional consiguió que depusiera su actitud y apresarle, han indicado las mismas fuentes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan con las pesquisas y no se descartan más detenciones. Uno de los detenidos se encuentra el cuartel del pinto y otro en la comisaría de Parla, a la espera de que pasen a disposición judicial.