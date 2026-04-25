Dos detenidos por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba, tras detectar un aumento significativo de sustracciones en coches que se encontraban estacionados en la localidad.

Los implicados se desplazaban en vehículo por las calles del municipio, seleccionaban los vehículos en cuyo interior se podían observar diversos objetos y fracturaban las ventanas o forzaban las cerraduras para sustraerlos, ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los agentes realizaron un registro domiciliario en el que intervinieron diferentes objetos que habían sido sustraídos como productos electrónicos, enseres personales, documentación y balizas de señalización.

La operación culminó con la detención de dos personas, un varón y una mujer, por la comisión de ocho delitos de robo en interior de vehículo.