Varios heridos leves tras descarrilar un tren de Cercanías cerca de la estación de San Fernando de Henares (Madrid)

Archivo - Imagen de recurso de un tren del servicio de Renfe Cercanías.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes en las inmediaciones de la estación ferroviaria de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y dejando al menos dos heridos leves, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y han confirmado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín ha descarrilado (salida de eje) en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado a Europa Press fuentes de Renfe.

Como consecuencia de ello, a las 15.53 los servicios de emergencia han solicitado el corte urgente de tensión en la estación de San Fernando y la circulación de trenes ha quedado suspendida en este punto. Debido a ello, además, los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 sufren sufriendo demoras y detenciones prolongadas.

Hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluyendo agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112, que ha atendido a los dos heridos leves.

Renfe y Adif trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido y garantizar la seguridad de la vía. Es por esto que la circulación ferroviaria permanece interrumpida en ambos sentidos entre Guadalajara y San Fernando de Henares. Desde el 112 han apuntado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del convoy.

Se ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera entre Guadalajara y San Fernando de Henares. Además, el incidente produce afectación a trenes de Cercanías de las líneas C-2, C-7 y C-8 con demoras y detenciones prolongadas, según apuntan las citadas fuentes ministeriales.