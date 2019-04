Errejón lamenta que "ningún estudiante salga bilingüe" de la Educación Pública, que priorizaría sin abolir la Concertada

Publicado 07/04/2019 10:33:40 CET

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha lamentado que "ningún estudiante salga bilingüe" de la Educación Pública madrileña, que priorizaría frente al resto de modelos en caso de gobernar la Comunidad, pero sin suprimir la Enseñanza Concertada.

"La tarta de la Educación es muy pequeña. Madrid está a la cola de la inversión por habitante en Educación Pública y es un absoluto desastre en el sentido de que aumenta la segregación, que favorece que los niños de entornos más desfavorecidos permanezcan en ese entorno. Hay una plan determinado de que la pública se convierta en un párking de quien no pueda pagar la privada. Es una apuesta fallida porque es desigual y porque mantiene la injusticia social", ha esgrimido en una entrevista con Europa Press.

Errejón no entiende que los llamados liberales defiendan la educación privada. "Se supone que el liberalismo tiene que ver con el mérito de cada uno. Pero esto no tiene un carajo que ver con el mérito. Tú vas a ser aquello que tu entorno familiar ha sido. Tú puedes tener unas capacidades magníficas, pero lo siento, has nacido es un barrio en el que tus padres no tienen dinero para llevarte a una escuela mejor y entonces te llevan a una pública, que está desinvertida, con profesores en precario, sin inversión; y por eso te vas a quedar atrás", ha argumentado.

Además, cree que el modelo educativo no favorece a la Educación Pública, lo que "es un suicidio para la sociedad porque eso significa que estamos desperdiciando ingenieros".

Por todo ello, el aspirante a la Presidencia autonómica ha defendido "volcar todos los activos" en la Pública, teniendo en cuenta que en la media europea se invierte un 5 por ciento del PIB, el doble que en Madrid.

También apuesta por acabar con el "timo" de la construcción de colegios por fases, "que ha permitido que los niños entren a dar clases con el polideportivo a medio construir y algunos se queden en los pasillos".

Respecto a la libertad de elección de centro, Errejón cree que esa libertad significa garantizar "que todo el que tiene que llevar a un colegio público a sus hijos tiene que ser de calidad, entero y construido, con profesores en buenas condiciones y en su barrio".

"Pero la Comunidad lo que hace es que en zonas nuevas primero haya un colegio concertado y luego construye el público diciendo que antes no había demanda. Es hacer una política deliberada de arruinar lo público para llevarlo a la privada. Lo que hay que hacer es volcarse en la educación pública como prioridad, aumentando el presupuesto del conjunto", ha dicho.

El candidato regional de Más Madrid no prohibiría la Educación privada, ya que "no tiene nada" contra ella, pero ha insistido en que "primero la pública para que haya libertad real de elección y que sea igual de buena que la privada". También eliminaría cualquier dinero público para colegios que segregan por sexos.

"¿BILINGÜISMO? TENEMOS QUE EMPEZAR POR LO IMPORTANTE"

Preguntado por el modelo de Educación Bilingüe pública en Madrid, Errejón ha lamentado que "no conoce a nadie que haya salido bilingüe". "Y lo digo con tristeza. Si no ¿por qué existen las academias de inglés o la familias llevan a sus hijos a estudiar fuera?", se ha preguntado.

Por ello, quiere "empezar por lo importante" en esta materia, porque considera que la política educativa del PP ha sido "un desmadre". "Yo, cuando estudiaba, tenía una maestra de acompañamiento y que era referencia, pero ahora no salen plazas o hay mucha interinidad y se tienen que cambiar cada dos por tres, sin planes de estudio con tiempo suficiente", ha dicho.

Errejón cree que el problema ha sido que el PP ha regulado muchos asuntos "sin hablar con la gente, ni las asociaciones, ni los estudiantes ni los maestros". "Cuando pongamos todo en su sitio, recuperemos servicios públicos lo haremos de la mano de los profesionales", ha prometido.

SANIDAD: PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

En política sanitaria, el exdiputado nacional de Podemos también se quiere centrar "en lo más importante, que es la Atención Primaria" y garantizar que los médicos decidan el tiempo suficiente a los pacientes.

"Recibimos muchos pacientes en Especialistas y Urgencias que no tenían que llegar y llegan tarde y mal, con enfermedades cronificadas. Es más vistoso hablar de construir hospitales, pero es más útil tener ambulatorios porque luego las urgencias están colapsadas. No podemos tener hospital con goteras y camas en pasillos, pero la clave es empezar por lo pequeño y cercano porque si no lo corriges ahí te llega cronificado en las siguientes escalas", ha concluido.