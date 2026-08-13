La exposición 'Yo fui a EGB' prorroga su apertura al público hasta el 20 de septiembre tras más de 31.000 visitas - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Yo fui a EGB', en la sala 1 del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, prorrogado su apertura al público hasta el próximo 20 de septiembre --cuando estaba inicialmente programado hasta el 30 de agosto--, tras registrar un total de 31.778 visitas desde su apertura el pasado 8 de julio.

Así lo ha anunciado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante una visita a esta muestra y 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid', acogida en el mismo centro y que ha recibido 18.736 visitantes desde su inauguración el 30 de junio.

La delegada ha explicado que el objetivo de esta prórroga es que "más madrileños y visitantes puedan disfrutar de este viaje a una época que muchos reconocerán como parte de su propia historia", sobre todo, aquellos a quienes "les ha pillado el verano de por medio".

Así, Rivera de la Cruz ha explicado que desde su inauguración, el grueso de los visitantes de 'Yo fui a EGB' ha sido "la generación de la nostalgia", refiriéndose a aquellos que cursaron la Educación General Básica (EGB).

"Esos abuelos, tíos y papás que les quieren enseñar [a los niños]con lo que jugaban, lo que tenían o cómo era el mobiliario de una casas", ha afirmado. "Creo que es un chapuzón de nostalgia que es muy bonito, que es muy divertido y luego que es una exposición muy entretenida para poder ver en familia".

NOSTALGIA Y ARTE DEL BARROCO EN CONDE DUQUE

'Yo fui a EGB' propone un recorrido por las décadas de los setenta, ochenta y noventa a través de una amplia colección de juguetes, pósters y recreaciones de espacios cotidianos de la época. Estos han sido recapitulados por una página de Facebook que lleva el mismo nombre y, que en más de una década, se ha convertido en uno de los "mayores fenómenos de la nostalgia en España".

Esta exposición se puede visitar de martes a sábado, desde las 10 a las 14 y de las 17.30 a las 20 horas, mientras que los domingos y festivos, el horario se extiende desde las 10.30 a las 13.30 horas.

Por su parte, 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid' se expondrá en la Sala Sur de Conde Duque hasta el 22 de noviembre.

Esta muestra reúne un conjunto de obras creadas para el Hospital de la Santa Caridad y la iglesia del Señor San Jorge de Sevilla y está organizada con motivo de la rehabilitación de ambos espacios. De esta manera, los visitantes pueden visitar trabajos de figuras esenciales del Barroco español como Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán, entre otros.

Esta exposición ha sido organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte junto a la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla y cuenta con la colaboración de Afundación Obra Social ABANCA.