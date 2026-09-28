La fiscal superior alerta del repunte de las agresiones sexuales y violencia entre menores

Archivo - La nueva fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Martín López. - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, ha alertado del repunte de las agresiones sexuales y de la violencia doméstica cometida por menores, con un incremento del 12,2% y del 15,9% respectivamente durante 2025, además de un aumento de los delitos en los que se emplean nuevas tecnologías como medio para delinquir.

Así lo ha hecho durante su intervención en el acto de apertura del año judicial en los tribunales madrileños, donde ha expuesto los datos más destacables del documento que constatan una evolución desigual de la criminalidad con un descenso global de determinados delitos pero con incrementos en ámbitos como los homicidios consumados y las agresiones sexuales.

Durante su discurso, ha señalado que durante 2025 se registraron 7.351 menores de entre 16 y 18 años implicados en expedientes de reforma, mientras que se incoaron 23 procedimientos por homicidio o asesinato intentado y casi 3.000 delitos de lesiones.

Al respecto, ha advertido de que detrás de estas cifras aparecen fenómenos que deben "preocupar como sociedad", entre ellos "la banalización de la violencia, la utilización de armas en conflictos entre adolescentes, el incremento de determinadas conductas sexuales de riesgo y la creciente influencia de determinados entornos digitales"

La Fiscalía destaca que sería necesario que la Comunidad de Madrid incrementara los medios personales de los Equipos Técnicos, ya que "la demora en la elaboración de informes periciales, especialmente relativos a la credibilidad del testimonio, no tiene sentido en una jurisdicción en la que la celeridad es imprescindible en pro de la eficacia".

Asimismo, la fiscal superior, quien fue fiscal jefe del Área de la Fiscalía de Melilla, ha hecho una mención específica a la situación de los menores en Ceuta, en el contexto de la protección de los menores extranjeros no acompañados.

Así, ha señalado que territorios como Ceuta afrontan actualmente "importantes desafíos" en la atención y protección de menores y de personas en situación de especial vulnerabilidad, y ha defendido que la protección de la infancia constituye una "obligación jurídica, ética y constitucional".

USO DE TECNOLOGIAS

En la Memoria, la Fiscalía advierte de una tendencia creciente de los delitos cometidos por menores en los que se utiliza la tecnología como medio para delinquir. La Memoria señala expresamente que "se incrementan los delitos en los que se hace uso de la tecnología como medio comisivo", dentro del análisis de la evolución de la delincuencia juvenil.

En cuanto a los datos dentro de esta jurisdicción, la Fiscalía registró durante 2025 un total de 9.485 diligencias preliminares, un 3,4% menos que el año anterior, mientras que los expedientes de reforma aumentaron un 4,6%, hasta 1.963. De ellos, 1.864 terminaron con escrito de alegaciones y 204 con soluciones extrajudiciales, un 9,7% más que en 2024.

La Memoria destaca especialmente la franja de edad de 16 a 18 años, que concentra el mayor número de menores registrados, con 7.351 frente a los 6.776 de 2024. También expresa su preocupación por los menores de 14 años inmersos en conductas disociales: fueron 2.856, frente a los 2.964 del ejercicio anterior.

El comportamiento de los delitos cometidos por menores presenta una evolución especialmente significativa en los delitos violentos y sexuales. Los homicidios o asesinatos dolosos en grado de tentativa fueron 23, tres menos que en 2024, mientras que las lesiones alcanzaron 2.956 casos, frente a los 2.910 del ejercicio anterior. Las agresiones sexuales ascendieron a 663, un 12,2% más que en 2024, y los abusos sexuales se situaron en 87, frente a 86.

La Fiscalía advierte además de la persistencia de los enfrentamientos entre bandas juveniles con utilización de armas en algunos de estos delitos violentos y señala una tendencia al alza de los delitos contra la libertad sexual y de aquellos en los que se utiliza la tecnología como medio para cometerlos.

35 MUERTES VIOLENTAS EN LA COMUNIDAD, 14 MÁS QUE EN 2024

En el conjunto de la criminalidad, la Fiscalía contabilizó 35 muertes violentas en la Comunidad de Madrid durante 2025. Fueron 18 casos en Madrid capital y 17 en el resto de la región, lo que supone 14 fallecimientos más que en 2024, cuando se registraron 21.

La mayoría de estas muertes se produjeron mediante arma blanca, utilizada en 20 de los 35 casos. La Fiscalía señala que 29 de los 35 homicidios fueron esclarecidos y que fueron detenidas 41 personas, cuatro de ellas menores de edad. Por motivaciones, 13 estuvieron relacionadas con riñas, siete con violencia doméstica, cuatro con violencia sobre la mujer y otros cuatro con robos con violencia.

Pese al aumento de las muertes violentas, el conjunto de los delitos contra la vida e integridad registrados en los procedimientos de Fiscalía descendió. Las diligencias previas y urgentes por el conjunto de delitos de lesiones fueron 39.146, un 7,7% menos que en 2024, mientras que las correspondientes a homicidio y sus formas aumentaron un 4,8%, hasta 282.

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por otro lado, la Memoria afirma que existe una tendencia al alza en el uso de la tecnología para cometer delitos. Esta advertencia de la Fiscalía se completa con los datos de la Sección de Criminalidad Informática, que constata la presencia de delitos relacionados con el entorno digital.

Entre las denuncias presentadas en 2025 figuran 18 por corrupción de menores, ocho por diferentes tipos de estafa y siete por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión, en casos en los que los investigados habían recibido imágenes íntimas de las víctimas.

También se registraron 28 denuncias por delitos de odio o discriminación cometidos a través de blogs, foros, páginas web o redes sociales.

LAS RESIDENCIAS: 19 NUEVOS PROCEDIMIENTOS POR FALLECIMIENTOS DURANTE LA PANDEMIA

Uno de los capítulos específicos de la Memoria mantiene abierta la investigación sobre los fallecimientos de personas mayores en residencias durante la pandemia de Covid-19.

El documento recoge que en octubre de 2024 se presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid una denuncia de las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia en representación de 109 familiares de fallecidos, por un supuesto delito de discriminación del artículo 511 del Código Penal.

Durante 2025 se incoaron 19 nuevos procedimientos judiciales para investigar fallecimientos de personas mayores durante la pandemia en centros residenciales del territorio de la Fiscalía Provincial de Madrid y sus secciones territoriales. Estas investigaciones incluyen la posible comisión de un delito de discriminación por denegación de prestación sanitaria, bien a partir de denuncias del Ministerio Fiscal o de querellas de particulares.

Cuatro de estos procedimientos fueron archivados, uno de ellos con archivo confirmado por la Audiencia Provincial, mientras que los recursos contra los restantes permanecían pendientes al cierre del ejercicio.

La Fiscalía explica que en la mayoría de los procedimientos en trámite se solicitó la acumulación en una única causa ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para investigar conjuntamente la posible discriminación por denegación de asistencia sanitaria.

Sin embargo, los órganos judiciales rechazaron esas inhibiciones y se plantearon varias cuestiones de competencia. Una de ellas fue resuelta por la Audiencia Provincial antes de finalizar 2025, que estableció que las circunstancias debían investigarse de forma individualizada en procedimientos separados.