Garrido defiende tratar con "dignidad" a los MENAS mientras estén en España, pese a situaciones de irregularidad

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha defendido este jueves que los Menores Extranjeros no Acompañados mientras estén en España "aunque sea de forma irregular" deben ser tratados "como seres humanos y viviendo con dignidad".

Así lo ha expuesto Garrido en declaraciones a los periodistas tras visitar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, al ser preguntado sobre que el presidente del PP, Pablo Casado, anunciara que el grupo parlamentario popular en el Congreso presentará una Proposición No de Ley para que la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) se contemple desde una perspectiva económica, no solo social.

"Conviene aplicar la ley, que está escrita y pensada para que las personas que están de forma irregular tengan un procedimiento de expulsión y retornen a sus países, pero lo que hay que hacer es que mientras estas personas estén en nuestro país, aunque sea de forma irregular, tratarlos como querríamos que nos tratasen a nosotros como seres humanos y viviendo con dignidad. Después conviene aplicar la ley siempre", ha defendido.