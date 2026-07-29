El Gobierno de Ayuso abre una web para canalizar las donaciones para los afectados por los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La reunión, convocada de forma extraor - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página web destinada a canalizar las donaciones de ciudadanos y empresas para los afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, todo ello en medio de las advertencias de la Guardia Civil tras detectar una nueva estafa telefónica con estas ayudas.

Se trata de una de las acciones del conjunto de actuaciones urgentes y a largo plazo que la Comunidad de Madrid ha acordado este miércoles en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, según ha informado la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa al término de la reunión.

El portal, aún en construcción, será un "cauce único y seguro" para realizar "de forma sencilla" aportaciones solidarias mediante transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum. La iniciativa saldrá adelante con la colaboración de CaixaBank, que asume la puesta a disposición de la plataforma.

La colaboración se complementa con el despliegue de la red de oficinas móviles de CaixaBank, las conocidas como Ofibus, en los 17 municipios afectados y que va a permitri la atención presencial a las personas que continúan evacuadas y a los vecinos que hayan visto interrumpido el acceso ordinario a sus servicios bancarios.

Estos 17 municipios afectados son los de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas del Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo, donde residen unos 56.000 madrileños.

ESTAFA TELEFÓNICA CON DONACIONES

Precisamente la Guardia Civil ha advertido a la ciudadanía de una nueva estafa telefónica en la que se solicitan a las víctimas donaciones y ayudas económicas para los damnificados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid.

Así, la Benemérita ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en sus redes sociales para que no facilite datos personales ni bancarios, así como tampoco realizar pagos en caso de recibir una llamada de este tipo. "Antes de colaborar o realizar cualquier donación, contrasta siempre la información a través de canales y organismos oficiales", ha señalado.

El Instituto Armado ha recalcado que "la solidaridad es fundamental", si bien ha matizado que también lo es "protegerse frente a quienes intentan aprovecharse de situaciones de emergencia".