Gobierno de Ayuso carga contra "caos en la gestión" de Puente tras Adamuz y cree que se deben asumir responsabilidades

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Corre - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra el "caos en la gestión" del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de tren en Adamuz, que ha dejado 42 fallecidos, y ha exigido que el Gobierno de la nación asuma responsabilidades.

"Tiene que finalizar esa investigación, pero posteriormente el señor Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) tendrán que dar explicaciones porque la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara", ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín ha señalado que en estos momentos hay "más incertidumbres que certezas", si bien ha indicado que ahora mismo hay que centrarse en seguir atendido a las víctimas y avanzar en la investigación de lo ocurrido, dos ideas que no ve "incoherentes".

Precisamente ese "caos ferroviario" es el que, a su parecer, lleva sufriendo el país en los últimos años con "graves incidentes". "Ese caos en la gestión en el sistema ferroviario se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas", ha aseverado.

En este contexto, durante su intervención ha aludido también a la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y la labor del ministro actual de Transportes, Óscar Puente, de "enredar" en las redes sociales.

Repreguntado por esa asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de la nación que ha reclamado, el portavoz del Ejecutivo regional ha reiterado que Puente y Sánchez deberán "dar explicaciones y explicar lo que han hecho y no han hecho" porque "se lo deben a las víctimas".

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

También se ha referido el consejero a la reducción de la velocidad tras el accidente en el tramo entre Madrid y Barcelona y ha señalado que es un "ejemplo del caos".

"El propio Puente anunciaba una alta velocidad a 350 kilómetros por hora de Madrid a Barcelona y ayer conocíamos que después del accidente, Adif y tras varias denuncias rebajaba la velocidad en varios tramos de Madrid a Barcelona a 160 kilómetros por hora y esta mañana nos desayunábamos con que Adif volvía a levantar esa suspensión parcial de la velocidad", ha apuntado.

Así, cree que es "ejemplo vivo del caos" de Gobierno de Sánchez pero en particular de la gestión de los ferrocarriles. Como ejemplo, también ha puesto el servicio de Cercanías en Madrid donde "se han duplicado las incidencias" con más de 1.500. "En los últimos años también hemos visto distintos descarrilamientos", ha afirmado.

CONDOLENCIAS Y MINUTO DE SILENCIO

Por otro lado, el consejero ha reiterado las condolencias a los familias y amigos de las víctimas, además de "desear una pronta recuperación a los heridos. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ofrecimos desde el primer momento todos los recursos necesarios y hemos atendido a los pasajeros de los trenes accidentados que han llegado hasta la estación de Atocha", ha subrayado.

En total, ha desgranado el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) ha atendido por heridas leves y ha prestado atención psicológica a 34 pasajeros. Además, se han atendido a 13 personas en diferentes hospitales públicos que ya han sido dados de alta.