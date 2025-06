Gobierno municipal justifica en mayor carga de trabajo que no se den vacaciones en otoño por recibos de tasa de basura

Más Madrid denuncia públicamente que se prohíba en Agencia Tributaria "coger las vacaciones del 15 de septiembre hasta el 19 de diciembre"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez Ramón, ha justificado en una "mayor carga de trabajo" el no autorizar vacaciones en otoño, cuando serán girados los recibos de la nueva tasa de basura, entre otros.

"¿Me está usted pidiendo que desde el 1 de octubre en adelante les dé vacaciones a todos estos empleados públicos?", ha preguntado Pérez Ramón a la concejala de Más Madrid Esther Gómez en la comisión de Economía, Innovación y Hacienda. La directora ha señalado a su "responsabilidad" en esa decisión, para apuntar también a "la profesionalidad de todos los empleados públicos de la Agencia, que van a estar a la altura".

Gómez, por su parte, ha replicado que "los trabajadores de la Agencia Tributaria de Madrid tienen trabajo, mucho, pero también tienen derechos" y le ha pedido que los respete. La edil de Más Madrid ha preguntado en la comisión si se tiene pensado reforzar el personal de las oficinas de atención al contribuyente de cara a la próxima emisión de los recibos de la tasa de gestión de residuos.

Más Madrid ha asegurado ante los representantes sindicales que "los excelentes profesionales que están trabajando en las oficinas de atención integral al contribuyente no pueden más porque no paran de asumir nuevas tareas desde la pandemia y ahora les viene encima el cobro de una nueva tasa de residuos".

SIN VACACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE

Según ha expuesto, esto "no sólo no les supone ninguna mejora de las condiciones laborales, como la posibilidad de explorar un día de teletrabajo, sino que encima deciden prohibirles coger las vacaciones del 15 de septiembre hasta el 19 de diciembre sin negociación ninguna y sin ningún tipo de diálogo".

Esther Gómez ha puesto el foco en que esta decisión se toma "como si hubiera sido una situación sobrevenida, que no hubieran podido planificar con tiempo". Pérez Ramón ha contestado a la concejala de Más Madrid con cifras, como que desde 2020 se han incrementado 51 puestos en plantilla mientras que el capítulo presupuestario de personal ha aumentado un 30%, con 14,6 millones más.

Además de incrementar la plantilla, el Gobierno municipal ha introducido mejoras en los niveles retributivos. "Hemos tocado 818 puestos de trabajo en sus correspondientes RPT (Relación de Puestos de Trabajo), muchas de ellas demandadas por las organizaciones sindicales ya en el Gobierno anterior y que no se hicieron", ha indicado la directora de la Agencia Tributaria.

Gómez, por su parte, ha apostillado que ese refuerzo de personal no llegará hasta septiembre. "Van a traer personal de la Agencia para el Empleo, de los planes de empleo temporales y remunerados, pero lo que no dicen es que esas personas no se van a incorporar hasta septiembre y que necesitan una formación, que además se las tienen que dar los mismos trabajadores municipales que están en las oficinas y, por lo tanto, no van a poder realizar las tareas", ha advertido.

Cree Más Madrid que el Gobierno municipal está "dejando morir" a la Agencia Tributaria y prueba de ello es que "en 2019 solo había un 5,7% de las plazas de RPT vacantes pero en 2025 es de un 15,8%, se han multiplicado por tres". Temen que detrás se encuentre la intención del Gobierno municipal de ir a "una externalización completa". La media de vacantes en el Ayuntamiento, ha aclarado la directora de la Agencia Tributaria, "es del 22".

En concreto sobre la tasa de basuras, Pérez Ramón ha explicado que llevan "preparándola desde que se sabe que es obligatorio tenerla". Para ello han puesto en marcha "un programa de empleo temporal para las oficinas de atención integral al contribuyente, para atender sus dudas", unido a "un refuerzo importantísimo en Línea Madrid". Así ha indicado que Línea Madrid atendió el año pasado a 943.000 personas y en el Portal del Contribuyente a 7,1 millones.