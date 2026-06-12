El Gobierno reconoce como Lugar de Memoria Peironcely 10, el edificio en el que Capa inmortalizó los bombardeos de 1936

Archivo - La calle Peironcely número 10, convertida en un icono de la Guerra Civil porque fue fotografiada por Robert Capa Fotografía de la Calle Peironcely 10, icono de la guerra civil, por Robert Capa - SALVA PEIRONCELY - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática Peironcely 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos de la Guerra Civil (1936) sobre Madrid, con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sitúa el origen de esta declaración en el asedio a Madrid tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el que la capital se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para el bando sublevado. La resolución señala que las aviaciones de Hitler y Mussolini --aliados con el bando sublevado-- experimentaron en ese momento la estrategia del terror aéreo sobre población civil.

El BOE recuerda que uno de los episodios más trágicos tuvo lugar en Vallecas el 19 de noviembre de 1936, durante un bombardeo de la aviación fascista italiana. Precisamente, aquel ataque quedó inmortalizado por Capa en un amplio reportaje gráfico y convirtió la vivienda del número 10 de la calle Peironcely en símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia ante la guerra.

En concreto, la declaración como lugar de memoria comprende el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo.

Según la resolución, todos ellos forman parte de un mismo relato histórico ligado a las víctimas de los bombardeos de 1936 y a quienes, tras la guerra, llegaron a Madrid huyendo de la represión de la dictadura y de la pobreza, especialmente desde Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El texto subraya que familias enteras utilizaron los restos de casas destruidas por las bombas para levantar viviendas humildes, habitadas en muchos casos hasta mediados de los años 70. También resalta el papel de los movimientos vecinales y de los curas obreros en la lucha por la mejora social y política de la periferia madrileña.

En ese contexto, el BOE destaca la trayectoria del Centro Pastoral de San Carlos Borromeo, gravemente dañado durante el asedio a Madrid y reconstruido en la posguerra, así como la labor impulsada desde comienzos de los años 70 por el sacerdote Enrique de Castro, con iniciativas de atención a la infancia, distribución de comidas solidarias, acompañamiento a personas con adicciones y apoyo a personas migrantes y refugiadas.

DESTACA LA LABOR DE #SALVAPEIRONCELY10

La resolución también destaca la iniciativa #SalvaPeironcely10, impulsada desde 2017 por asociaciones culturales, vecinos y organizaciones memorialistas y coordinada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, por haber contribuido a resignificar el edificio como vestigio de los bombardeos, símbolo de la dignidad de quienes lo habitaron y memoria de las luchas vecinales.

Desde la plataforma, José María Uría ha destacado en declaraciones a Europa Press que esta declaración coloca a Peironcely y su entorno "en el lugar que se merece". "Estamos contentos, satisfechos y agradecidos", ha indicado.

En este sentido, ha agradecido que el Gobierno haya esciuchado al movimiento asociativo y de memoria. "Ha sido la sociedad, la plataforma, la que elevó la petición al Gobierno central. Era una solicitud razonada y documentada para que fuese lugar de memoria", ha explicado. "Por lo tanto, es un éxito compartido por toda la sociedad", ha añadido.

FUTUROS USOS TENDRÁN QUE SER COMPATIBLES CON PRESERVACIÓN DE MEMORIA

Según traslada el BOE, el uso actual del conjunto no se verá alterado, aunque cualquier uso futuro deberá ser compatible con "la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación".

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento anunció para este inmueble el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años, que prevé abrir en 2028.

Sin embargo, la denominación de este centro quedó en el aire después de que el International Center of Photography (ICP) de Nueva York --institución fundada por Cornell Capa (hermano de Robert Capa) en 1974-- comunicase al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida su desautorización al uso del nombre, la imagen y el legado del reportero sin la aprobación de la Plataforma #SalvaPeironcely10.

El futuro para Peironcely 10 ha sido así motivo de choque entre dos proyectos. Por un lado el del Ayuntamiento, que prevé un nuevo centro de experimentación cultural dirigido especialmente a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Por otro lado, tal y como recuerda Uría, el proyecto original que defiende la plataforma es un centro de interpretación sobre el episodio de bombardeos aéreos vivido durante la Guerra Civil en Madrid, inmortalizado en la propia fotografía de Capa. "El edificio se salvó por esa imagen. Cuenta el horror y la vulnerabilidad de la infancia en las guerras, que aún seguimos viviendo en lugares como Ucrania o Gaza", ha remarcado.

Sobre el proyecto del Ayuntamiento, ha dicho que no se oponen a un centro de esas características, pero opinan que hay mejores lugares en el distrito para ello. Así, ha apuntado como lugar idóneo el conocido como dispensario de José María Llanos, "abandonado y a escasos metros de la Fundación José María Llanos "que hizo tanto" por este distrito.

Una vez más, ha afeado a Almeida no contar con la plataforma por los posibles usos para el inmueble. "Queremos sentarnos con el alcalde para lograr un resultado positivo para todos. Peironcely tiene que tener la proyección estatal e internacional que merece y no quedarse como un espacio de atención social", ha concluido.

La declaración tendrá efectos desde su publicación en el BOE y el conjunto será inscrito con carácter definitivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. La resolución no fija medidas de protección específicas distintas a las generales de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada.

Sí prevé medidas de difusión e interpretación, como recursos audiovisuales y digitales, placas, paneles o distintivos memoriales, además de la incorporación de su geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales en el portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.