Guardia Civil y Policía Local investigan una fiesta en Arganda retransmitida "alegremente" por Instagram

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Arganda del Rey está investigando las imágenes de un vídeo publicado en Instagram donde seis personas estaban celebrando el sábado por la noche una fiesta en la zona de La Poveda por incumplir el estado de alarma impuesto en España, han informado a Europa Press fuentes de la Comandancia de Madrid.

En el vídeo, que ha circulado por varias redes sociales, las seis personas decían entre risas a quienes les reprochaban su actitud que "eran vecinos" o que "vivían juntos". Estos jóvenes estaban bebiendo grandes cantidades de alcohol y cantando "quédate en casa", además de otras canciones.

Las imágenes han llegado hasta el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, quien está trabajando desde casa confinado tras haber dado positivo por coronavirus.

"Me avergüenza como alcalde y como vecino el ver el vídeo que circula por Arganda de unos irresponsables (me ahorro más calificativos) de fiesta. Os puedo asegurar que ya está en manos de Policía Local y Guardia Civil, que investigarán las identidades de los participantes", ha señalado el alcalde en Twitter, donde también ha informado de que ayer la Policía Local detuvo a una persona por saltarse reiteradamente las prohibiciones del estado de alarma. "Esto no es una broma. Los derechos y libertades están limitados para salvar vidas", ha añadido.

De hecho, la Guardia Civil ya está investigando y pronto identificará a los asistentes a esa fiesta para proponerles sanción. Según las mismas fuentes, solo en el día de ayer los agentes de este Cuerpo interpusieron un total de 189 sanciones por incumplir el real decreto aunque ninguna detención.