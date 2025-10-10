Guía de movilidad por el desfile del 12 de octubre: cortes de tráfico y 48 líneas de la EMT afectadas

Archivo - Un autobús de la EMT - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Metro reforzará hasta un 56% el servicio de en las líneas 1, 2, 4, 5 y 10 del suburbano

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración del desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional que tendrá lugar este domingo 12 de octubre provocará cortes de tráfico en las principales vías de la capital, con modificaciones en 59 líneas diurnas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y refuerzo en las líneas de Metro.

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido un plan de movilidad especial para facilitar los desplazamientos ante un evento en el que se prevé una asistencia de unas 80.000 personas.

En concreto, la parada militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que tendrá lugar entre las 11.00 y las 14.00 horas, se celebrará en los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela.

El acto central arrancará a las 11.00 horas, coincidiendo con la llegada de los Reyes a la tribuna real, situada este año nuevamente en la plaza de Cánovas del Castillo (Fuente de Neptuno).

El desfile terrestre partirá sobre las 12.00 horas de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón, con previsión de finalizar a las 13.30 horas.

Un dispositivo integrado por más de 1.700 efectivos velará por la seguridad para que el homenaje a la Bandera de España y el tradicional desfile militar, presidido por los Reyes transcurran con normalidad, según la Delegación del Gobierno. A ellos está previsto que se unan otros 450 agentes de la Policía Municipal, según el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio se recomienda la utilización del transporte público, evitar la circulación por las inmediaciones de las zonas afectadas por cortes y restricciones de tráfico y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar M-30 y M-40.

Los viales desde los que se podrá presenciar el evento se encontrarán cerrados al tráfico rodado para garantizar la accesibilidad universal. Además, habrá habilitadas dos zonas reservadas para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del evento con buena visibilidad.

Las principales vías de acceso peatonal serán las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha. En el caso de Metro, las estaciones más próximas al recorrido son las de Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón.

También se encuentran en las cercanías las estaciones de Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez. En el caso de la red de Cercanías de Madrid, las estaciones más próximas son las de Recoletos y Atocha.

CORTES DE TRÁFICO

Con motivo de la celebración de este evento, durante la jornada de este domingo quedarán cortadas al tráfico desde las 7.30 horas hasta las 14.00 horas la plaza del Emperador Carlos V, paseo del Prado, plazas de Cánovas del Castillo y Cibeles, paseo de Recoletos, Plaza de Colón, plaza de la Lealtad y calle Antonio Maura (desde la plaza de la Lealtad hasta su confluencia con Alfonso XII).

También la calle Ruiz de Alarcón (desde Montalbán hasta Academia), Felipe IV (desde el paseo del Prado hasta la calle Moreto), calle de Alfonso XII (desde el Paseo de la Infanta Isabel hasta Montalbán), San Germán (desde el Paseo de la Castellana hasta Poeta Joan Maragall), Plaza de Murillo y Espalter.

Además, entre las 7.30 y las 15.00 horas también se verán afectadas por cortes de tráfico en parte de su recorrido las vías Santa María de la Cabeza (desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la calle Batalla del Salado), Atocha (desde San Eugenio hasta la Glorieta del Emperador Carlos V), Paseo de la Infanta Isabel (desde la Glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII), Avenida Ciudad de Barcelona (desde el Paseo de la Infanta Isabel hasta Narciso Serra), Serrano (desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna) y Génova (con dirección hacia la Plaza Colón, desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano).

Se completarán con cortes en el lateral del Paseo de la Castellana entre Goya y Ayala; Armada Española, entre la Plaza de Colón y Serrano; Goya, entre el Paseo de la Castellana y Serrano; Hermosilla, entre el Paseo de la Castellana y Serrano; Ayala, entre el Paseo de la Castellana y Serrano; Serrano, desde Armada Española hasta Ayala; y Paseo de la Castellana, en los carriles que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y Monte Esquinza, y desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar. También en Ruiz de Alarcón, desde Felipe IV hasta Academia y la terraza frente a la Iglesia de San Jerónimo el Real.

El plan de movilidad establece que se procurará mantener el tráfico rodado en el acceso a la estación de Atocha por la calle Méndez Álvaro (se intentará habilitar una ruta de salida desde la estación), la glorieta del monumento a las víctimas del 11M para el acceso a la estación de Atocha, Alfonso XII y avenida Ciudad de Barcelona y el paso transversal desde General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del Paseo de Castellana.

En este sentido, se dejará libre la glorieta y la del Doctor Marañón permitiendo el paso transversal y el acceso al lateral de subida del Paseo de Castellana. Por debajo del túnel desde avenida Ciudad de Barcelona a las Ronda de Atocha y viceversa.

Desde el Ayuntamiento se ha apuntado que, en función de los flujos circulatorios, se hará lo posible por dejar liberada la movilidad por debajo del túnel desde la avenida de Ciudad de Barcelona a la ronda de Atocha y viceversa, ha indicado el Consistorio.

48 LÍNEAS DE EMT AFECTADAS Y REFUERZO DE METRO

Un total de 48 líneas de la red diurna que gestiona la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) se verán afectadas entre las 7.30 y las 15.00 horas. Son las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

En cuanto a Metro, con la Línea 6 cortada entre Moncloa y Legazpi, se reforzará el servicio hasta un 56% en las líneas 1, 2, 4, 5 y 10 desde las 09.00 horas la finalización del evento.

Por ello, la compañía metropolitana contará con un apoyo específico para el dispositivo de seguridad y aumentará el personal de atención al usuario en las estaciones más cercanas al evento: Banco de España, Retiro, Colón, Serrano, Alonso Martínez, y Estación del Arte.

El mayor refuerzo de trenes se producirá desde las 9.00 horas de la mañana en la línea 2 de Metro, que alcanzará hasta un 56%, seguido de la línea 4, con un 50% más de trenes, y de la línea 1, con un 40%, aunque desde el Puesto de Control Central de Metro se controlará de manera constante la afluencia de viajeros en los diferentes puntos de la red y, en caso de ser necesario, podrá intensificar el número de trenes.

En el caso de la red de Cercanías de Madrid, se incrementarán los efectivos de seguridad en Recoletos y en Atocha Cercanías, además de Sol y Príncipe Pío. Además, se reforzará el personal de intervención, encargado de velar por el buen funcionamiento en todas las estaciones.

APARCAMIENTOS Y BICIMAD

Los aparcamientos del entorno de la celebración del desfile también se verán afectados, en este caso hasta las 15.00 horas. En concreto, en Centro serán el de Sánchez Bustillo, Las Cortes, plaza del Rey, Villa de París y Recoletos.

En Retiro, los aparcamiento para residentes de Esteban Villegas, Espalter, Antonio Maura y Montalbán. Finalmente, en Salamanca, estarán afectados los de plaza de Colón y calle Serrano (II y III), así como el aparcamiento mixto de Recoletos.

Asimismo, siete estaciones de BiciMad se mantendrán cerradas hasta las 15.00 horas y las paradas de taxi situadas en los aledaños y en el recorrido del desfile quedarán inutilizadas en este horario.