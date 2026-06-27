Un herido grave y otro leve tras una reyerta en el parque Magallanes de Alcalá de Henares

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MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 22 y 23 años han resultado heridos de manera leve y grave, respectivamente, tras producirse una reyerta este sábado en el parque de Magallanes de Alcalá de Henares en torno a las 9.25 horas.

Según ha informado Emergencias 112, la primera llamada de aviso se ha producido a las 9.28 horas, momento en el que agentes de Policía Nacional, Policía Local y una unidad móvil del Summa 112 se han trasladado hasta el lugar de los hechos.

Los servicios sanitarios han atendido al joven de 23 años, que presentaba una herida incisa de carácter grave en la zona del costado. Tras ser estabilizado, ha sido trasladado al Hospital Ramón y Cajal. Por su parte, el joven de 22 años, herido de carácter leve, ha sido atendido y trasladado al Hospital de Alcalá de Henares.