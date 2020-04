La hija de una fallecida en la residencia Adolfo Suárez denuncia la "insuficiente" atención médica

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de los usuarios de la residencia Adolfo Suárez de Madrid han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por la "mala gestión" que a su juicio ha llevado a cabo la dirección de este centro, en el que ha muerto, calculan, medio centenar de ancianos.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Charo Viera, hija de una de las residentes fallecidas, ha criticado que "los medios y la atención médica han sido insuficientes" en la residencia. "Ha habido falta de comunicación, llamas 25 veces y no te cogen el teléfono, esa llamada no llega nunca y no sabes cómo está tu familiar", ha relatado Viera.

Rosario, la madre de Charo Viera, falleció el pasado viernes a causa del coronavirus, según su hija el personal sanitario de la residencia "ha hecho todo lo que ha podido", pero denuncia "la falta de información médica" destinada a los familiares.

"Las psicólogas y las trabajadoras sociales han tratado de hacer videollamadas, lo han intentado, pero además de verlos necesitas información médica. Ésta ha llegado con cuenta gotas. Si no podían hacerlo, tendrían que haberlos derivado a un hospital para darles al menos un buen final", ha informado.

Charo Viera considera que en la residencia "no se han hecho bien las cosas desde el principio" y que "la gestión ha sido muy pobre y poco ágil".