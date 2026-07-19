Igualdad investiga como crimen machista el caso de una mujer que fue quemada en su casa de Sevilla la Nueva (Madrid)

Archivo - Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra investigando como crimen machista el caso de una mujer de 30 años que fue quemada en su vivienda del municipio madrileño Sevilla la Nueva.

La Delegación ha trasladado a través de redes sociales que investigaban el caso de una mujer en Madrid, que fuentes conocedoras las actuaciones han confirmado a Europa Press que se trata del caso de Sevilla La Nueva. De confirmarse este caso, elevaría a 28 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2026 y a 1.369 desde que arrancó la estadística oficial en 2003.

El pasado 2 de febrero los sanitarios de Summa 112 trasladaban a la mujer al Hospital de la Paz tras encontrarla con varios huesos fracturados y con el 40% de su cuerpo quemado.

En marzo la Guardia Civil detenía por homicidio entonces en en grado de tentativa a tres hombres, entre los que se encontraba el marido de la víctima.