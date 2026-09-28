Incautados en Barajas más de 6 kilos de cocaína oculta en piezas artesanales en un vuelo desde Colombia

La Guardia Civil incauta seis kilos de cocaína oculta en piezas artesanales. - GUARDIA CIVIL

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un alijo de más de seis kilogramos de cocaína oculta en piezas artesanales en un vuelo procedente de Colombia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron este sábado, cuando los agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras observaron en el interior de una maleta facturada la presencia de una serie de objetos de un color y tonalidad que hicieron sospechar que pudiera contener sustancia estupefaciente.

Tras localizar al pasajero y proceder a la apertura del equipaje, la Guardia Civil encontró un total de cuatro piezas artesanales, dos de forma circular y otras dos con forma de gallina, elaboradas con supuesta resina y que en su interior escondían un líquido transparente y viscoso que resultó ser cocaína.

Por estos hechos fue detenido el propietario de la maleta, un varón que fue puesto a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de tráfico de drogas.

La actuación se ha llevado a cabo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, cuyo objetivo es el de prevenir y perseguir el contrabando, en narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria.