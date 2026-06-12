El IPC se sitúa en el 3,8% en mayo en la Comunidad de Madrid, por encima de la media nacional

Archivo - Un coche reposta en una gasolinera, a 31 de agosto de 2024, en Madrid (España). El precio de los carburantes en España ha encadenado esta semana una nueva bajada de cara a la operación retorno de las vacaciones de verano y ha marcado un nuevo mí - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,8% en mayo en tasa interanual, seis décimas por encima de la media nacional, que se situó en el 3,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el grupo de transporte creció su tasa anual en mayo hasta el 9,1%, mientras que el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco y el de restaurantes y alojamiento subió un 4%. Por su parte, la vivienda situó su variación anual en el 3,1%.

Con respecto al mismo mes del año pasado, los precios subieron especialmente en seguros y servicios financieros, un 5% más; cuidado personal y otros, un 3,3% más; servicios de educación, un 2,7%; y actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,5%.

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos de Estadística, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte --principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea-- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas.

El INE ha elevado, no obstante, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 3%, una décima más de lo avanzado en el mes pasado y dos décimas por encima de la tasa registrado en abril.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.