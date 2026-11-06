L6 de Metro cierra el Puente de la Almudena de Arganzuela-Planetario a Ciudad Universitaria para probar trenes autónomos

Archivo - Arrancan las pruebas de los trenes automáticos de Metro que operarán en la Línea 6 a partir de 2027 - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Línea 6 de Metro de Madrid permanecerá cerrada durante todo el puente de la Almudena entre las estaciones de Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria en ambos sentidos para probar los trenes autónomos que comenzarán a circular en 2027.

Así lo ha recordado este viernes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, José María García Gómez durante una visita al Puesto de Mando de Metro. García ha querido pedir "disculpas a los usuarios" y ha apuntado a que, con este "proceso de automatización", se está trabajando en "una línea más segura". Este corte también se ejecutará el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

"Con estas pruebas lo que conseguimos es probar todo el material rodante nuevo, ese tren autónomo, y probar las puertas del andén; que todo ajuste correctamente y que cuando seamos capaces de inaugurar esa línea, tengamos un sistema perfectamente testado", ha explicado.

El consejero ha detallado que, actualmente, se está formando a "siete trabajadores por turno" para que den servicio en esta línea para que el funcionamiento sea "muy eficiente". También se trabaja en garantizar una óptima comunicación informática entre el tren y el Puesto de Mando.

Además del "esfuerzo inversor" en tecnología, se incrementará "prácticamente un 80% la capacidad y la regularidad de esos trenes". Estos contarán con "mayor amplitud, con una velocidad de crucero mucho más alta y con unas frecuencias menores", ha detallado García Gómez.

Asimismo, sobre la fecha definitiva de puesta en funcionamiento de estos trenes, el consejero ha señalado que "todo va conforme a las previsiones".