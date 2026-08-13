La línea 9B entre Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid reabre en su totalidad desde este viernes

Archivo - Estación de metro de Mirasierra - EUROPA PRESS/MADRID - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la línea 9B (TFM) entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, cerrado desde el pasado 25 de julio, reabrirá desde este viernes, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Durante este tiempo se han acometido trabajos de renovación de elementos de la infraestructura ferroviaria para mejorar la fiabilidad y la seguridad del servicio. En concreto, en este tramo de la línea 9B se han realizado obras de mejora de la superestructura de vía, con renovación de aparatos de dilatación.

Además, coincidiendo con el periodo estival y aprovechando la reducción habitual de viajeros durante el mes de agosto, la Comunidad de Madrid está ejecutando actuaciones de mejora y modernización en varios puntos de la red de Metro. Estos trabajos buscan "reforzar la fiabilidad del servicio, renovar infraestructuras y adaptar distintas instalaciones para ofrecer una red más segura, accesible y eficiente".

TRABAJOS EN OTRAS LÍNEAS

En la línea 7, las obras se desarrollan en el tramo comprendido entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis, una actuación que ha requerido la suspensión temporal del servicio hasta el próximo 28 de agosto.

En la línea 6 se están llevando a cabo trabajos en la estación de Moncloa, lo que ha obligado al cierre del tramo entre Argüelles y Ciudad Universitaria hasta el 2 de septiembre.

A estas intervenciones se suman las obras de remodelación y mejora en la estación de Cuzco, de la línea 10, que permanecerá cerrada hasta finales de agosto. En este último caso, una vez reabierta la estación de Cuzco, los trabajos en la línea 10 continuarán hasta finales de año.

Con el fin de minimizar las molestias derivadas de estas intervenciones y garantizar que los desplazamientos puedan seguir realizándose con normalidad, el Gobierno regional ha habilitado servicios especiales y gratuitos de autobuses que cubren los trayectos afectados por las obras.