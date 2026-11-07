La Línea 6 de Metro cierra este puente entre Arganzuela y Ciudad Universitaria para probar los trenes automáticos

Archivo - Tren automático de Metro que operará en la Línea 6 a partir de 2027 - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio en la Línea 6 de Metro de Madrid estará interrumpido este puente de La Almudena entre las estaciones Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria para proseguir con las pruebas de los nuevos trenes de conducción automática (sin conductor) que comenzarán a prestar servicio en la 'Circular' en 2027.

En concreto, se suspenderá la circulación en este tramo este entre el 7 y el 9 de noviembre, festivo en la región con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Almudena. Las estaciones de Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria permanecerán abiertas y funcionarán como cabeceras provisionales del resto de la línea.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) pondrá en marcha un servicio especial gratuito de autobuses para conectar las estaciones de Legazpi y Ciudad Universitaria.

El servicio especial SE6 contará con hasta 35 autobuses para cubrir el tramo afectado y la frecuencia de paso será de entre tres y cuatro minutos en hora punta.

En sentido Ciudad Universitaria, las primeras salidas serán a las 6.05 horas desde Legazpi, Pacífico, Manuel Becerra y Cuatro Caminos. En sentido Legazpi, el servicio comenzará a la misma con salidas desde Ciudad Universitaria, Cuatro Caminos, Manuel Becerra y Pacífico.

En cuanto a las últimas salidas, los sábados serán a las 2.03 horas desde Legazpi y a las 2.05 horas desde Ciudad Universitaria y los días festivos tendrán lugar a las 23.24 horas desde Legazpi y a las 23.29 horas desde Ciudad Universitaria.

Desde Metro de Madrid han explicado que estas intervenciones se han programado coincidiendo con fin de semana y festivo para reducir al mínimo las molestias a los viajeros.

SE REPETIRÁN LOS DÍAS 21 Y 22

Los cortes se repetirán con las mismas condiciones los días 21 y 22 de noviembre. La suspensión temporal del servicio forma parte del calendario de pruebas de seguridad que permitirá validar correctamente el funcionamiento de los nuevos sistemas.

Se trata de un paso previo imprescindible dentro de la transformación tecnológica de la Circular, ya que permitirá verificar, en condiciones controladas, el funcionamiento y la integración de los diferentes elementos que harán posible el servicio automático de los trenes.

Los ensayos se llevarán a cabo con los nuevos trenes automáticos, que comenzarán a circular para verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y evaluar las distintas condiciones operativas.

Progresivamente, las pruebas se realizarán a velocidades cada vez mayores hasta alcanzar los parámetros de explotación comercial, con todos los sistemas plenamente integrados, con el fin de analizar su comportamiento, validar los registros obtenidos y garantizar el correcto funcionamiento del conjunto del sistema.

La transformación integral de la Línea 6 es uno de los principales proyectos tecnológicos de la compañía metropolitana. Es un proceso que requiere coordinar los sistemas de estación y señalización con la infraestructura de vía y el material móvil por lo que, antes de su puesta en funcionamiento, es necesario completar un amplio proceso de pruebas y verificaciones.

Cuando esté en marcha la automatización, la capacidad de transporte de esta línea podrá pasar de los actuales 400.000 viajeros diarios a 730.000, lo que permitirá atender el crecimiento previsto de la demanda en uno de los principales ejes vertebradores de la movilidad en la capital.