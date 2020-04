Madrid abre expediente por falta muy grave a la filial de Cabify por hacer servicio de envíos sin autorización

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador por falta muy grave a 'Prestige and Limousine', filial de Cabify que realiza servicio de envíos, tras constatar que se trata de una empresa que "no está habilitada" para el transporte de mercancías y que el servicio se presta con vehículos turismo, que "no están acondicionados para la realización de este tipo de actividad".

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería, este expediente sancionador, que puede suponer una multa entre 4.001 y 6.000 euros, se ha abierto después de que la compañía "no atendiera el requerimiento" hecho por el departamento que dirige Ángel Garrido (Cs), en el que instaba a la empresa a que, de "forma inmediata", dejara de prestar el servicio denominado 'Envíos by PyL' y eliminara cualquier alusión al mismo en la página web de Cabify.

La Consejería señala que, según los datos del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, la empresa 'Prestige and Limousine' es titular de autorizaciones de transporte VTC, es decir, que está habilitada para realizar transporte de viajeros pero no de mercancías.

Asimismo, recuerda que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres sólo contempla el transporte de mercancías en "vehículos construidos y acondicionados a tal fin", que deben cumplir las condiciones técnicas exigibles según la legislación industrial, de circulación y seguridad en la materia. Según el Reglamento General de Vehículos, los turismos están "especialmente concebidos y construidos" para el transporte de personas.

Por todo ello, tras constatar que 'Prestige and Limousine' es una empresa habilitada para el transporte de viajeros y que los vehículos turismo no están construidos y acondicionados para la realización del transporte de mercancías, la Consejería de Transportes considera que la compañía debe dejar de prestar y publicitar este servicio de forma inmediata.

El incumplimiento de este requerimiento supone desatención a los requerimientos de la Inspección de Transportes, lo que se considera falta muy grave.