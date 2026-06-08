Madrid empieza a recuperar el tráfico en las zonas de Lima y Cibeles aunque con cortes parciales

Varias personas trabajan en el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha empezado este lunes a retomar cierta normalidad circulatoria en las calles que este fin de semana han sido escenario de los principales actos por la visita del Papa León XIV a la capital, principalmente en el entorno de las plazas de Lima (Paseo de la Castellana) y Cibeles, aunque con cortes parciales para facilitar las labores.

Tras los actos multitudinarios del fin de semana en la Plaza de Lima por la Vigilia con jóvenes y en Plaza de Cibeles por la Santa Misa, este lunes se están ejecutando los trabajos de desmontaje de las infraestructuras instaladas en este puntos, unas labores que permitirán ir aliviando de forma paulatina las restricciones circulatorias en la zona.

Con motivo de estos trabajos, que se llevarán a cabo mayoritariamente en horario nocturno, están previsto cortes de carriles durante los próximos días. En cualquier caso, según han informado fuentes municipales, este lunes ya se ha recuperado la circulación en las vías afectadas aunque en algunos puntos el número de carriles disponibles es menor que el habitual.

En concreto, en la zona de la Plaza de Lima ya se han recuperado totalmente las calzadas en General Perón, Concha Espina, Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Lima y el Puente de Raimundo Fernández Villaverde, y la Plaza de San Juan de la Cruz.

Parcialmente habilitado sigue el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de San Juan de la Cruz y el Puente de Raimundo Fernández Villaverde, aunque está previsto que la retirada de las torres se ejecuten durante la noche del lunes al martes, han apuntado desde el Ayuntamiento.

Siguen las restricciones en algunos giros en el caso de los carriles que rodean la Plaza de Lima. De esta forma, debido a la limitación de capacidad de la zona, los anillos de la plaza sólo permiten la circulación Norte-Sur, Sur-Norte y giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina.

Por contra, no se permiten los movimientos desde General Perón para tomar el Paseo de la Castellana sentido norte ni desde Concha Espina para tomar el Paseo de la Castellana sentido Sur. Tampoco se permiten los cruces de la Plaza desde General Perón a Concha Espina y viceversa. Estos movimientos se mantendrán hasta el desmontaje total del escenario, previsto para miércoles día 10 a las 22.00 horas.

Totalmente cortados permanecen los carriles del Paseo de la Castellana en la Plaza de Lima --en la zona de la ubicación del escenario de la vigila--, cuyo desmontaje total está previsto para el miércoles 10 a las 22.00 horas.

PLAZA DE CIBELES Y ALEDAÑOS

En el entorno de la Plaza de Cibeles y aledaños, ya se han recuperado las calzadas en Plaza de Colón, Goya, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado sentido plaza de Carlos V (sur), Plaza de la Independencia, Plaza de Neptuno, y calle Alcalá, desde conexión con Gran Vía hasta Cibeles.

En este caso y para el desmontaje previo de audio y video de las torres en acera, el Ayuntamiento ha advertido que se ocupará de forma permanente un carril sentido Plaza de Cibeles entre las 8.00 y las 22.00 horas de este martes día 9.

Parcialmente habilitado seguirá el Paseo del Prado, en el que existe aún ocupación de carriles izquierdos. En este caso, se prevé la retirada y desmontaje de las torres existentes la noche del martes al miércoles.

También la calle Serrano, donde únicamente permanece una torre en carril bus en su confluencia con la Plaza de la Independencia que se prevé desmontar la noche del 9 al 10 de junio, y la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia, donde las torres se retirarán previsiblemente durante la noche del miércoles al jueves 10.

Continúa totalmente cortada la zona de ubicación del coro que ocupa las dársenas y paradas de las líneas nocturnas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la Plaza de Cibeles. En este caso, se prevé la retirada de la ocupación la noche del lunes al martes, de 22.00 a 7.00 horas.

También las dársenas y paradas de autobuses de EMT frente al Cuartel del Ejército, cuya liberación total de la zona está prevista en la noche del 12 al 13 de junio.