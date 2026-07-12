Madrid envía cinco sanitarios del Summa112 a Venezuela para ayudar en las urgencias de salud tras los terremotos

Sanitarios del Summa112 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de partir rumbo a Venezuela. - ASEM112

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco profesionales del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa112) han partido este domingo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo a Venezuela para ayudar en las urgencias de salud tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en el país americano.

Según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) a través de un post en la red social 'X', los sanitarios forman parte del segundo contingente del equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y se sumarán a otros profesionales madrileños que ya se encuentran trabajando sobre el terreno.

La Comunidad de Madrid activó el 25 de junio el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (Ericam) y movilizó a 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional para colaborar en las labores de rescate, acompañados de cuatro unidades caninas, drones, cámaras térmicas y sanitarios del Summa112.

Este equipo de élite consiguió realizar su primer rescate al salvar a una mujer y a sus dos nietos que se encontraban bajo los escombros de un edificio de La Guaira, epicentro de los terremotos.