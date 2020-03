Madrid Foro Empresarial reclama al Gobierno central "más contundencia" económica ante la crisis

Alertan de que la batería de medidas presentadas por Sánchez son insuficientes y "ponen en peligro" el tejido empresarial

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid Foro Empresarial ha reclamado "más contundencia y valentía" en las medidas económicas adoptadas por el Gobierno central ante la crisis del coronavirus, ya que entienden que la batería de iniciativas presentadas este martes son insuficientes y "ponen en peligro la continuidad de gran parte del tejido empresarial".

Según ha explicado la organización en un comunicado, piden que el cierre de los establecimientos comerciales vaya acompañado de un Plan de ayuda específico para el comercio y la restauración que contemple la suspensión de contratos de locales comerciales, tanto en la calle como en centros comerciales.

"Si debemos permanecer cerrados por la crisis sanitaria que vivimos, debemos de tener ayudas ya que los ingresos no es que se hayan reducido si no que son cero y los gastos de arrendamiento de locales comerciales tanto en calle como en centros comerciales siguen vigente", ha lanzado el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, quien no entiende por qué no se ha copiado el modelo de suspensión de arrendamientos de Francia.

Asimismo, ha reclamado que se suspendan las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos mientras no puedan ejercer su actividad con normalidad como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado viernes.