Madrid recordará en un espacio público a guardias civiles fallecidos en Huelva en una operación contra el narcotráfico

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid recordará en un espacio público a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, Germán P. G. y Jerónimo J. M., en una operación contra el narcotráfico el pasado 8 de mayo.

La proposición ha sido presentada en el Pleno de Cibeles por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, transaccionada por el PP, que ha añadido la propuesta de reconocimiento en el espacio público y que se considere la de la Guardia Civil como profesión de riesgo.

El texto elevado al Pleno por Vox ha expresado su más firme condena por los sucesos en Huelva trasladando su pésame, respeto y solidaridad a las familias, compañeros y a toda la Guardia Civil, además de expresar el reconocimiento, apoyo y gratitud a este Cuerpo, "especialmente a los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico, por su entrega, valor y sacrificio permanente al servicio de España".

Vox, con el respaldo del PP, ha instado desde el Pleno de Cibeles al Gobierno de la Nación "a dotar de forma inmediata a la Guardia Civil de los medios humanos, materiales, náuticos, tecnológicos y jurídicos necesarios para combatir eficazmente a las mafias del narcotráfico, garantizando que ningún agente vuelva a enfrentarse a organizaciones criminales en situación de inferioridad operativa".

Igualmente han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el cese inmediato del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, y el nombramiento de un responsable que garantice el respaldo real, efectivo y permanente a la Guardia Civil frente al narcotráfico y el crimen organizado".

PP y Vox han respaldado la iniciativa, Más Madrid se ha abstenido y el PSOE ha respaldado el traslado de la condena a lo sucedido, el apoyo a la Guardia Civil y la necesidad de dotar al Cuerpo de más medios, para rechazar tanto que sea considerada una profesión de riesgo como la crítica a Marlaska.

"Cuando el terrorismo acechaba hasta el último rincón de España, ellos estaban allí dando la cara. Cuando el narcotráfico acecha nuestras costas, ahí está la Guardia Civil. Siempre la Guardia Civil poniéndose frente a los narcoterroristas. Cuando la corrupción impregna las instituciones, allí está la UCO poniendo los puntos sobre las íes y las pruebas ante los jueces. Siempre la Guardia Civil. Y siempre dándolo todo a cambio de nada", ha loado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien tampoco se ha olvidado de los otros dos agentes fallecidos en una operación contra narcolanchas en aguas de Barbate en 2024.

Cree que las dos últimas muertes "se podían haber evitado si este Gobierno miserable les hubiera dado el apoyo con los medios suficientes", ante "un auténtico ejército naval de terroristas dispuestos a utilizar armas de guerra".

La concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, ha destacado que "las mafias son cada vez más violentas, más rápidas, más organizadas y más poderosas y mientras tanto quienes luchan contra ellas siguen reclamando medios, respaldo jurídico, tecnología y más efectivos".

"Mientras nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se juegan la vida, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por mirar hacia otro lado. La indiferencia hoy tiene consecuencias dramáticas una vez más", ha lamentado Estrada.

El socialista Enrique Rico ha espetado a PP y Vox que dejen "la tergiversación y la mentira como herramienta política" dado que "la labor del Ministerio del Interior, con el ministro Marlaska al frente, es incuestionable, con más y mejores medios también para combatir el narcotráfico".

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha opinado que la proposición de Vox "simplifica el terror de las mafias narcotraficantes" buscando "el odio y el resentimiento, con un simplismo de matón de barrio".

Montejo ha instado a luchar contra el auténtico origen de la drogadicción. "Creemos que hay que avanzar en la legalización regulada de las drogas y que se dediquen esos ingentes recursos a minimizar el malestar que produce la drogadicción", se ha posicionado.

Tras escucharle, Ortega ha espetado que "hay que estar enfermos para decir esas cosas" porque "empiezan en las facultades fumando porros y terminan convirtiendo sus iniciativas en auténticas bocanadas de marihuana", para tachar de "indecente presentarse en los funerales con esa cara de hipócrita que tiene el ministro Marlaska diciendo que se siente conmovido".

"Cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado le den el alto a una narcolancha o a un vehículo cargado de droga o para o plomo. O para o se le hunde la embarcación en medio del Mediterráneo o del Guadalquivir y a la mierda con los narcoterroristas. Viva la vida de los guardias civiles porque ya está bien de que la sangre y los muertos los tengan que poner nuestros agentes", ha concluido Ortega.