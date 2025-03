Maestre y Maroto critican "la indignidad" de Ayuso y piden ver el documental '7.291': "La verdad siempre se abre camino"

Creen que la presidenta "está nerviosa" y animan al alcalde a ver el documental

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, han criticado "la indignidad" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y han pedido ver este jueves el documental '7.291' que emitirá RTVE.

Han respondido así al comunicado emitido por el Ejecutivo autonómico frente a la campaña de "la izquierda y la ultraizquierda" sobre el Covid-19 para decir "la verdad de lo ocurrido", ante un Gobierno que quiere "utilizar el dolor para sus intereses políticos".

En el documento del Gobierno regional se niega el número de fallecidos de residencias que "agita la izquierda", y que supera los 7.000, ya que apuntan que "fue un invento del entonces consejero del ramo, señor (Alberto) Reyero (de Ciudadanos), que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz".

"Es un documental que recoge todo el horror de lo sucedido en las residencias públicas madrileñas durante lo peor de la pandemia. Ayuso está muy nerviosa con la emisión de este documental y con la pelea incansable de las familias que no van a parar hasta conseguir dignidad, verdad y justicia para sus familiares", ha defendido Maestre ante los medios de comunicación.

La líder de la oposición en el Consistorio ha cargado contra "una declaración enlatada" en el que "niega todos los hechos" y ha lanzado que la dirigente madrileña "está suplicando a RTVE que emitan su vídeo antes del documental".

"Por mucho que Ayuso intente tapar la verdad, por muy nerviosa que esté, la verdad siempre se abre camino, como sucedió en el 11-M o ahora con la gestión de la dana. La verdad es solo una: las 7.291 personas que murieron en las residencias no es ninguna cifra inventada, son las cifras oficiales de la Comunidad de Madrid", ha recalcado.

PIDE A ALMEIDA QUE VEA EL DOCUMENTAL

Maestre ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que vea esta noche el documental para que "se entere de algo de lo que pasaba en Madrid". Ha lanzado que "no quiso hacer caso de las actas de la Policía Municipal y que certificaban día a día que ni había médicos, ni había acompañamiento, ni había medicación en las residencias de la capital".

"Los protocolos de la vergüenza existieron y dejaron sin acompañamiento médico hospitalario a muchos mayores que no se iban a morir igual. El 65% de los residentes sí que fueron derivados a los hospitales porque tenían seguro privado. Se eligió sobre la vida y la muerte de unos en función del seguro que tenían", ha lamentado.

La portavoz de Más Madrid en el Consistorio ha asegurado que "mientras la gente en las residencias se moría", el entorno de la dirigente madrileña "se llenaba los bolsillos con centenares de miles de euros, derivados de la gestión de estos contratos y del material sanitario". "Es una indignidad política y ética", ha remarcado.

MAROTO CARGA CONTRA "LA SOBERBIA" DE AYUSO

Por su parte, Maroto ha cargado contra "la soberbia" de la jefa del Ejecutivo autonómico y la declaración institucional que realizó este miércoles. Ha reclamado que "pida perdón" y que "se conozca la verdad, sobre todo la justicia y la reparación".

"Sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra región. Esto es fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso", ha apuntado.

La edil socialista ha animado "a todo el mundo" a que vea en RTVE el documental porque "sin duda no se va a quedar indiferente". Al hilo, ha solicitado al regidor que "si está con las mentiras" de la presidenta o está "con la verdad de las actas de los servicios municipales y de la Policía Municipal y que retratan la verdad de lo que pasó en las residencias".

"Lamentablemente, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid no estuvo a la altura y cinco años después sigue generando confusión sin pedir perdón. Yo creo que la señora Ayuso está muy nerviosa y sigue cometiendo los errores a los que nos tiene acostumbrados", ha recalcado.

CRITICA "EL MODELO" DE RESIDENCIAS

Maroto ha indicado que "ha visto el documental en dos ocasiones porque "la primera vez fue insoportable verlo por el dolor que se sentía". Asimismo, ha defendido la labor de la comisión ciudadana, ya que en "varios expertos pasaron para contar la verdad de lo que pasó en las residencias".

"El documental es la verdad. Está basado en informes técnicos, en datos. Lo otro es confundir, generar ruido y de que no se conozca lo que realmente pasó. Ayuso se confunde al tratar de utilizar esto contra las víctimas. Lo que tiene que hacer es pedir perdón, recibir a las familias y que lea sus cartas", ha subrayado.

La también secretaria general del PSOE Madrid Ciudad se ha preguntado si "se ha aprendido de lo que pasó en la residencias durante la pandemia". Ha criticado "el modelo residencial" de la región y contra "la privatización de los servicios públicos".

"No se han medicalizado las residencias de mayores, algo que es una recomendación de cualquier experto, una vez que se vio la vulnerabilidad de las personas mayores en las residencias. ¿Qué hemos aprendido? Nada, porque la señora Ayuso no admite que hay errores y por lo tanto, si no admite esto, claramente no va a poner ninguna medida encima de la mesa", ha lamentado.