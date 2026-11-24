Acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha homenajeado este martes a ocho instituciones y personas, entre ellas, equipos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, un magistrado del Tribunal Supremo, las mujeres ceutíes o la cantante Mónica Naranjo, por su labor en la atención y recuperación de mujeres víctimas de violencia, la protección de las afectadas, la investigación de estos delitos y su inclusión social y laboral.

Ha sido en el marco del acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, que ha presidido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

La consejera ha señalado que ninguna mujer debería ver peligrar su vida porque lo que está en juego es "la dignidad y la libertad" de cada mujer a decidir sobre su propia vida.

"Son principios intocables. Y nos debemos implicar todos, toda la sociedad. No podemos permitir que la violencia decida el futuro de una mujer ni condicione la vida de sus hijos ni de su familia", ha defendido. Además, ha destacado que siempre va a existir la posibilidad "de empezar de nuevo, recuperar la confianza y construir un futuro en libertad".

En el acto, se han expuesto unos trajes del proyecto social 'Puntadas de Dignidad' de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), confeccionados por mujeres que han dejado atrás una historia de violencia.

Entre las entidades distinguidas figura la Asociación Betania, fundada en 2011 y especializada en la asistencia a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y otras formas de violencia.

La responsable de Relaciones Institucionales, Patricia Martínez, ha subrayado que la labor que hacen desde la asociación es "sostenerle la mano, acompañarle y ofrece un espacio seguro donde sanar estas heridas", en muchos casos "invisibles", con atención psicológica, jurídica, social y un apoyo intengral.

También ha recibido un reconocimiento la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por su labor de coordinación municipal en materia de ayuda y protección.

Desde la FEMP, su secretario general, Luis Antonio Martínez-Sicluna, ha señalado que este galardón es el reconocimiento "a los miles de cargos públicos y empleados municipales que día a día trabajan en favor de una sociedad libre de violencia", además de señalar que los españoles no se pueden "acostumbrar" a la cifra de 47 mujeres asesinadas por violencia machista.

En el ámbito de la seguridad, han sido distinguidos conjuntamente los Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil (EMUME) y las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM), especializados en la investigación de estos delitos, especialmente en el medio rural.

UNA LABOR "CONSTANTE Y SILENCIOSA"

En concreto, la portavoz de UFAM ha agradecido la labor de todos los profesionales de esta unidad que realizan una labor "cercana, constante y tantas veces silenciosa", además de acompañar a mujeres que "tienen miedo" y a las que intentan transmitir "la tranquilidad de saber que siempre hay alguien dispuesta a ayudarla".

"Por supuesto que hace falta formación, especialización y rigor profesional, pero además de todo ello hacen falta personas con una sensibilidad especial, con una enorme capacidad de empatía y con una disposición para escuchar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de extraordinaria dificultad", ha expresado.

En la misma línea, se ha expresado el portavoz del equipo EMUME de Guardia Civil que ha señalado que desde el mismo se ofrece un "contacto cercano a las víctimas" para garantizar su seguridad. "Reitero nuestro profundo agradecimiento, que refuerza aún más nuestro compromiso de servicio con todos nuestros conciudadanos y especialmente con las mujeres que sufren la violencia. No estáis solas", ha aseverado.

Por su parte, el Grupo Ilunion ha sido premiado por su labor en la inclusión social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, así como por su participación en servicios de la Comunidad de Madrid, entre ellos el 012 Mujer.

La directora de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento de Ilunion, Esther Díaz, ha desgranado en 2025 se incorporaron a la entidad 174 víctimas de violencia de género, de las 118 tenían algún tipo de discapacidad. "Pero detrás de esos números no solo vemos contratos, vemos 174 mujeres, 174 historias y 174 oportunidades de empezar una etapa diferente en su vida. Y nuestro compromiso no termina en abrir la puerta al empleo", ha aseverado.

Asimismo, se ha reconocido a los profesionales de la Red de Atención Integral para la Violencia contra las Mujeres de la región, que cuenta con 56 Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

Ha tomado la palabra Sonia Palomo, trabajadora social de la Mancomunidad de Sierra Oeste, quien ha reivindicado la labor que realizan todas las profesionales de la red. En concreto, estos centros ofrecen asesoramiento jurídico, apoyo psicológico e intervención social en los 179 municipios madrileños, sin necesidad de presentar una denuncia previa.

Se ha referido a una cita de Gandhi al decir que "lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena" al subrayar que con ello se consigue que "lo maltratadores no triunfen". "Nosotros no somos cómplices, no permanecemos en silencio", ha afirmado.

PERSONAS DESTACADAS POR SU DEDICACIÓN

En cuanto a las personas homenajeadas, figura Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por su contribución al desarrollo de la jurisprudencia sobre violencia contra la mujer y delitos contra la libertad sexual.

"Nosotros hemos sido los primeros que hemos puesto la perspectiva de género en la jurisprudencia en la Unión Europea, hemos puesto la perspectiva de la protección de la infancia y la adolescencia para aquellos niños y niñas que son víctimas de violencia sexual en el hogar. Terrible. Para esos niños y niñas que han sido asesinados por la violencia vicaria", ha señalado.

Así, ha puesto el foco en lo duro que es para una mujer que quiere divorciarse soportar la amenaza de que "si se dirvorcia, matan a sus hijos", algo que ha tildado de "incomprensible". También se ha referido a la perspectiva del trauma que sufren las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.

"Esto no supone que si nosotros adoptamos medidas proteccionistas para las víctimas nos estamos cargando la presunción de inocencia", ha diferenciado, además de referirse a que las mujeres que sufren violencia sexual y de trata sufren "un daño moral irreversible" algo que están intentando reflejar en la jurisprudencia.

También ha sido distinguida la cantante Mónica Naranjo por visibilizar a través de sus canciones las experiencias de las supervivientes.

Por último, se ha reconocido a las mujeres y niñas de la Ciudad Autónoma de Ceuta por su valentía al denunciar situaciones de violencia y abuso, así como por contribuir a dar a conocer esta realidad tras la reciente invasión. El reconocimiento se ha entregado a la directora general de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Malika Al-lal Haddu, y representantes de la asociación de mujeres caballas.

La directora general ha subrayado que desde la "invasión" de 100.000 personas desde el país vecino sus vidas han cambiado y ahora "mujeres y niñas no pueden salir solas por miedo".

"Los jóvenes, mi hija que iba al trabajo, un ejemplo pongo, andando, ahora tiene que ir en bus y si sale tarde del trabajo la tenemos que ir a recoger. Las mujeres que iban a la playa, ya no lo hacen. Hacer deporte es una odisea, porque no se puede hacer deporte de noche porque no podemos salir", ha narrado.