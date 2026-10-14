Margarita Robles será la 'número 2' de Sánchez al Congreso por Madrid

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la 'número 2' de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la agrupación madrileña, cuya Ejecutiva se reúne esta tarde para aprobar la lista que acompañará al presidente del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre. En 2023 Robles figuraba en el cuarto puesto de la lista.

Además, las mismas fuentes han señalado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, repetirá como 'número 3', como hiciera en 2023 cuando la entonces vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ocupaba el segundo lugar.

En el cuarto lugar se encuentra la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ocupará el quinto puesto no repitiendo así como cabeza de lista por Cádiz, como sucediera en 2023.

El sexto puesto será para la directora general de Asuntos Culturales en Moncloa, Manuela Villa, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se sitúa en el séptimo lugar, seguido de la secretaria general de Juventudes Socialistas de España y anterior líder de la filial madrileña, Aránzazu Figueroa.

El secretario adjunto de Organización federal del PSOE, Borja Cabezón, ocupa el 'número 9' y cierra el 'top 10' la diputada en la Asamblea de Madrid y secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales. Este fue el número de diputados que lograron los socialistas en 2023 después de que el voto CERA hiciera caer al undécimo en favor del PP.

En los siguientes 10 puestos se encuentran, entre otros, el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, que repite en el número 13, el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, (15), el concejal del Ayuntamiento de Madrid Jorge Donaire (17) o el secretario de Mayores y Calidad de Vida del PSOE-M, José Ángel Gómez-Chamorro, (19).

Entre los nombres que sí figuraron en los diez primeros puestos en 2023 y que no repiten en la lista por Madrid este año se encuentran la citada Teresa Ribera (2), el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, (5) que irá por Cádiz, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, (6), la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, (8) y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, (10).

Tampoco se encuentra el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, quien ostentó el séptimo puesto en los comicios de hace tres años.