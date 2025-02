Maroto cree que "está sometida a una caza de brujas" y se reafirma en lo que dijo en el Senado sobre Aldama

La semana pasada aseguró que no recordaba si conoció personalmente a Aldama y limitó su relación con él a un proyecto turístico

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que "está sometida a una caza de brujas" y ha insistido en que no recuerda si conoció personalmente al presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y limitó su relación a un proyecto turístico.

"No voy a hablar más de este tema. Sobre esa información, ahora mismo lo están viendo mis abogados, que son los que mejor me aconsejarán, pero en cualquier caso es un tema que ya tuve la oportunidad de aclarar en una comisión de investigación en el Senado la semana pasada y me reafirmo en lo que dije", ha defendido ante los medios de comunicación.

En este sentido, Maroto ha señalado que al PP "no le interesa la verdad" y ha afirmado que "está siendo sometida a una caza de brujas y a un linchamiento" por "hacer su trabajo en denunciar las malas praxis y chanchullos que en el Ayuntamiento y la Comunidad están practicando"

"Hay que dejar nuestras diferencias para trabajar por el bien común. Estoy ante una caza de brujas y un linchamiento político por ser incómoda ante un PP que entiende que la región y la ciudad es su cortijo. Desde luego ahí no me van a encontrar y voy a seguir defendiendo los intereses de los madrileños", ha insistido.

Según explicó Reyes Maroto, Víctor de Aldama le envió un mensaje, que fue el que salió publicado en prensa, relacionado con un proyecto de reactivación turística en el contexto de la pandemia y ella se lo remitió al director de Turespaña, aunque finalmente este plan no salió adelante.

Asimismo, detalló que este proyecto de reactivación turística tenía que ver con un concierto en Madrid y que, según dijo, al parecer también se propuso a administraciones como el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno regional.

Maroto insitió en precisar que ella no negó que no había tenido contacto con Víctor de Aldama, sino que dijo que "tenía que enseñar pruebas creíbles". También dijo desconocer cómo consiguió su teléfono.