Maroto critica la "inseguridad jurídica" por los eventos cancelados "de la noche a la mañana" en Ifema por la Fórmula 1

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado la "inseguridad jurídica" que aprecia para los promotores de los eventos cancelados "de la noche a la mañana" en Ifema Madrid por la Fórmula 1.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación antes de visitar un mercado. Ha recordado que este jueves se conocía la suspensión de todos los eventos al aire libre programados en el Recinto Ferial, porque eran el aparcamiento que se "va a ocupar para hacer la F1".

"Es algo que ya sabía el Ayuntamiento desde hace meses (...) creo que las formas en este Ayuntamiento en relación con el circuito de la Fórmula 1 son poco transparentes", ha reprochado la edil. Ha enfatizado que desde el PSOE no tienen problema con que se celebre un gran premio en la capital pero entiende imprescindible que esté "garantizado desde el punto de vista económico, social y medioambiental", si bien el PSOE considera que no lo está.

Así, ha puesto en el foco, entre otros, la vía pecuaria que "no se respecta" o la "afectación a los vecinos" en ruido y movilidad. Ha lamentado que el alcalde, José Luis Martínez-Almedia, haya "decidido tirar para adelante" ante "todas las problemáticas" que le han planteado "no corregirlas".

"Nosotros no decimos no al circuito de Fórmula 1, lo que no vale es cualquier cosa, porque tenemos un antecedente que no creemos que pase en Madrid, que es el pufo del circuito en Valencia", ha apostillado, explicando que están valorando "qué tipo de acciones" pueden hacer ante ello.

Además, ha censurado que "donde no se iba a gastar ni un euro" de dinero público hoy "ya se está hablando de 200 millones de euros que Ifema ha puesto ya en circulación".

"El alcalde se equivoca si pretende que esto se haga a costa de todo lo demás (...) To le pido más empatía, le pido más diálogo, que atienda las peticiones que le estamos haciendo y las propuestas (...) Que se haga con rigor, con transparencia y que no nos mienta, que el circuito de F1 hoy tiene muchísimas lagunas jurídicas, medioambientales y sociales que no están solucionadas. Esto puede generar un problema también desde el punto de vista de marca Madrid", ha rematado.