Maroto irá "con más ilusión" al Congreso del PSOE Madrid Ciudad: "Trabajaré para que ganemos las elecciones de 2027"

"Mi compromiso con los madrileños es seguir de portavoz y trabajar para que en el 2027 tengamos el mejor proyecto", defiende

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha asegurado que irá "con más ilusión" al Congreso del PSOE Madrid Ciudad y ha defendido que "trabajará para conseguir" que su partido gane las elecciones autonómicas y municipales en 2027.

Lo ha manifestado este miércoles en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, tras recalcar que "el municipalismo le sienta bien" y subrayar que "le gusta estar en contacto con la gente".

"Acabamos de terminar un Congreso Regional con el nuevo liderazgo de Óscar López. Entraremos ahora en los de Madrid Ciudad como de todas nuestras agrupaciones y con la misma ilusión. Yo diría incluso que con más. Hay que seguir trasladando a la ciudadanía que el PSOE está fuerte, que queremos ofrecer un proyecto alternativo de cara al 2027 y en eso estamos trabajando", ha indicado.

Preguntada por si se ve candidata por el PSOE en las elecciones municipales de 2027 tras el 'caso Koldo', la edil ha respondido que está "tranquila" y ha subrayado que "está haciendo su trabajo de fiscalizar al Gobierno municipal".

"Yo creo que el Partido Popular está bastante incómodo porque estamos haciendo una fiscalización muy dura y hay cosas que claramente estamos denunciando, como su mala gestión. Además, una parte muy importante de mi trabajo es hacer propuestas para que los madrileños vean que hay propuestas distintas para gestionar esta ciudad y ahí es donde estoy", ha señalado.

SEGUIRÁ COMO PORTAVOZ

La concejala socialista ha insistido en que "su compromiso con los madrileños es seguir de portavoz" y ha recalcado que "está trabajando para ganarse la confianza y para que en 2027 la ciudad tenga el mejor proyecto y, sobre todo, los mejores candidatos".

Por otro lado, Maroto ha recordado que cuando se presentó como candidata en los comicios de 2023 "contrajo un compromiso con los madrileños" y ha defendido que "lo está demostrando con creces al estar en la calle, trabajando los fines de semana o mantener contactos con la ciudadanía".

"Estoy yendo a los Plenos de los distritos, algo por ejemplo que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no hace. Yo creo que es una manera de acercarte a la ciudadanía, para que vean que los políticos nos preocupamos por sus problemas. Estoy aquí y estoy trabajando para seguir ilusionando y conseguir que el PSOE gane las elecciones en el 2027", ha remarcado.

Asimismo, ha apuntado que cuando llegó a la ciudad "muchos le estaban poniendo la alfombra para salir" y que muchos la llamaban "la paracaidista". En este punto, Maroto ha indicado que "ha demostrado compromiso con esta ciudad y que le gusta mucho la política municipal".

"Dije que me iba a volcar para ser una buena merecedora del voto y de la confianza de los madrileños y en esto estoy. No he cambiado ni mi convicción, al revés, creo que estoy todavía más convencida de que el paso que di fue el correcto y en eso estoy trabajando", ha expresado.