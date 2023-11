Maroto llevará a Cibeles una proposición para condenar los ataques a sedes socialistas y el respeto al resultado del 23J

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, llevará al Pleno extraordinario que se celebrará en Cibeles el próximo viernes --convocado por el PP para mostrar "repulsa" a la amnistía-- una proposición con la que buscará que los grupos municipales "condenen los hechos violentos que están sufriendo las Casas del Pueblo y que se respeten los resultados electorales".

Desde la Plaza de Cibeles, donde se ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada por violencia machista en Getafe, Maroto ha trasladado a la prensa que con la proposición van a "exigir la condena de la violencia que está sufriendo la sede del PSOE en Ferraz pero también las Casas del Pueblo en esta ciudad".

"Y también vamos a exigir a las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento que asuman, que respeten los resultados electorales porque eso es respetar la democracia, eso es respetar a los más de 12 millones de españoles que votaron progreso y que votaron que España avance", ha continuado la portavoz del PSOE.

Reyes Maroto ha pedido a todas las formaciones "serenidad y sosiego", además de evitar que una institución como el Ayuntamiento "se está contaminando porque el PP la esté utilizando para evitar que haya un gobierno de progreso en este país".

"No estamos hablando de la amnistía, no estamos hablando de los acuerdos políticos con distintas fuerzas progresistas en el Congreso sino de lo que estamos hablando es de que no respetan los resultados de las elecciones del 23 de julio", ha insistido.