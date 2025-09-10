Maroto (PSOE) no asistirá a la final de La Vuelta por "solidaridad" con Palestina y espera movilizaciones "pacíficas"

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha informado que no asistirá a la final de La Vuelta a España, que se celebrará en la capital, por "solidaridad" con Palestina y ha mostrado su apoyo a las movilizaciones, que espera que sean "pacíficas".

"La masacre del genocidio en Gaza tiene una respuesta ciudadana ante la falta de respuesta de los gobiernos del Partido Popular, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, donde se niega el horror y que haya un genocidio contra el pueblo palestino", ha manifestado ante los medios este miércoles desde el intercarmbiador de Moncloa.

Maroto ha trasladado "toda la empatía" a los deportistas que participarán en la final de La Vuelta y ha subrayado que tiene que ser una competición que "transcurra con normalidad". Ha mostrado su apoyo a las movilizaciones, pero ha insistido en que "tienen que ser pacíficas para que todo transcurra con normalidad y se pueda celebrar como se hace todos los años".

Sobre la reunión entre Delegación de Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento por la competición, la edil socialista ha pedido al Consistorio "colaboración" porque "la ruptura total de relaciones afecta al día a día de los vecinos de Madrid".

"Garantizar la seguridad es uno de los temas más importantes y en estos momentos tiene que estar encima de la mesa. Le pido colaboración. En el ámbito de la seguridad ciudadana las competencias son claras y estoy segura de que la Policía Municipal y los servicios de emergencia van a estar a la altura en caso de que hubiera algún incidente", ha subrayado.

Maroto ha recalcado que Delegación "va a velar" por la seguridad, la integridad física de los competidores y de "no haya ningún incidente", a la vez que ha apuntado que el Gobierno municipal "no se puede desentender de cualquier problema que pueda haber y que la seguridad ciudadana es exclusiva competencia" del Consistorio.

"Lo que le pido es colaboración, que acabe con los muros, con esa irresponsabilidad de ruptura de relaciones con la Delegación del Gobierno porque los temas de seguridad son claves en el día a día. Poderse sentar, debatir y colaborar afecta al día a día de los madrileños. Que no se quiten ninguna responsabilidad los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento", ha añadido.