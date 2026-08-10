Más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional velarán por la seguridad del eclipse en Madrid

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional velarán este miércoles por la seguridad del histórico eclipse total de Sol, que se sumarán a los cuerpos de policía local de los municipios así como a los voluntarios de Protección Civil de las localidades y de emergencias.

Así lo ha trasladado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Seguridad que ha analizado el despliegue del operativo para un evento astronómico que no tenía lugar en España desde 1905.

Concretamente será visible desde 93 de los 179 municipios que componen la Comunidad de Madrid y 66 de ellos han instalado puntos de observación oficiales. Además, ha insistido Martín, este dispositivo de seguridad cuenta con la dificultad extra de ser un evento "atomizado" a lo largo de la región, frente a los que se despliegan en actos focalizados en un espacio como puede ser una manifestación.

"Es verdad que cada ciudadano también tendrá la posibilidad de buscar su propio emplazamiento y por lo tanto, eso va a multiplicar de una manera muy notable las distribuciones de los observadores de este maravilloso eclipse", ha advertido, tras cifrar en medio millón de movimientos los que espera que motive el fenómeno astronómico en la Comunidad de Madrid.

A renglón seguido, ha subrayado que este miércoles la Comunidad de Madrid se encontrará inmersa en un "riesgo muy alto de incendios forestales" y concretamente en el Parque Nacional.

Es por ello que a lo largo de este miércoles trasladará a la Comunidad de Madrid que restrinja la movilidad --también la peatonal-- en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. También considera necesario que se prohíba la movilidad a motor en los montes de utilidad pública de la Comunidad.

RECOMENDACIONES

Francisco Martín también ha insistido en las recomendaciones para observar el eclipse, la primera de ellas la de utilizar medidas de protección para la observación directa como gafas homologadas.

Con unas gafas puestas, ha proseguido pidiendo que se acuda preferentemente a los puntos de observación oficiales y evitar "en la medida de lo posible la atomización". Ha pedido que no se haga uso de pirotecnia y del fuego --especialmente por el riesgo de incendios forestales--.

"Y por supuesto, con estas gafas no se puede conducir. Creo que es una cuestión que los ciudadanos tienen que entender rápidamente, pero que no está de más en volver a insistir sobre ello", ha apostillado tras recalcar que estos medios son para la observación directa del eclipse. En el caso de que el punto álgido llegue y se esté conduciendo ha pedido continuar con normalidad.

Preguntado por si las restricciones afectarán a los puertos de montaña, ha explicado que se operará igual que en la campaña de nieve. Esto implica que cuando los parkings de Cotos y de Navacerrada se llenen se cerrará el tráfico en la parte baja del puerto con el objetivo de no colapsar las vías de evacuación.