Más de 25.000 aficionados acuden en Metro al circuito de Madring en la segunda jornada del GP de España de Fórmula 1

63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo Eric Alonso / DPPI - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press
MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más de 25.000 personas han hecho uso del servicio de Metro de Madrid para llegar este sábado hasta el circuito Madring, en Ifema, donde se ha celebrado la segunda jornada del Gran Premio de España de Fórmula 1, según ha informado la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con las cifras facilitadas por el Ejecutivo madrileño, en total son ya más de 46.000 personas quienes han hecho uso de la red de Metro para acercarse hasta el circuito Madring en estos dos primeros días de Gran Premio.
A entender del Gobierno de la Comunidad de Madrid, estas cifras vienen a demostrar que el transporte público de la región demuestra una vez más "su capacidad para facilitar el acceso a grandes eventos de forma rápida, cómoda y segura".
La estación de Feria de Madrid, en la Línea 8, se encuentra a unos cien metros del circuito y ya en la víspera fue la que mayor número de usuarios registró; seguida de Mar de Cristal (L4 y L8) y la estación de Canillas (L4).
Metro ha puesto en marcha un dispositivo de refuerzo para atender la mayor demanda prevista para estos días en las líneas 8, 4 y 5 de hasta un 250% más de servicio en los momentos que se prevén más viajeros.