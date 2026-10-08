Más Madrid advierte a Ayuso de que "no va a haber paz" en las calles y ella se pregunta si les están "amenazando"

1123895.1.260.149.20261008104652 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). La vivienda monopoliza el pleno de este jueves, 1 de octubre, en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "en las calles de Madrid no va a haber paz" tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen, a lo que la presidenta se ha preguntado si les están "amenazando".

Bergerot ha acusado al Gobierno madrileño de ser responsable de los desahucios de la región. "Tienen su firma", ha asegurado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea regional, donde también ha acusado a la presidenta de "reírse" de Maricarmen cuando se preguntó a qué edad podría dejar de pagar el alquiler.

Ayuso, por su parte, ha respondido preguntándose si con estas declaraciones Bergerot les está "amenazando", al tiempo que ha acusado a Más Madrid de "tener la cara de cemento armado" por llevar años en el Gobierno central y deberle la Vicepresidencia a Junts, partido cuyo voto decantó por el 'no' la votación del decreto de vivienda propuesto por el Gobierno.

Así, ha aseverado que "podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños", un pueblo de "gente trabajadora, gente esforzada y gente obrera". "Ustedes podrán llamar a la revolución y a las quemas de las calles. La gente sabe que aquí hay que pelear por cotizar, y ustedes les están negando su libertad de ir a trabajar cuando, de manera ilegal, acampan y ocupan espacios públicos", ha añadido, aludiendo a la acampada en la Puerta del Sol.

En esta misma línea, el portavoz de PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha animado a Bergerot a hacer "explícito" su discurso y "amenazar físicamente" a los diputados 'populares'. "Tenga el valor de amenazarnos físicamente", ha retado Pache, que ha pedido explicaciones sobre qué significa "esa paz en las calles que van a negar".

Por otro lado, la presidenta ha advertido a Más Madrid de que le hace "el caldo gordo" a una Pedro Sánchez que, "como ha visto que no se enteran" de la situación y "no tienen liderazgo" ha aprovechado para convocar elecciones. "Van a acabar como están acabando siempre, porque nadie quiere a los ultras", ha remachado.