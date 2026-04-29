Más Madrid expulsa a su portavoz en Parla por "hostilidades" a una compañera: "Insoportable, te pasas el día jodiendo"

A la izquierda de la foto el concejal de Transición Ecológica y de Participación Ciudadana y tercer teniente de alcalde, Miguel Fuentes. - AYUNTAMIENTO DE PARLA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha expulsado del partido a su portavoz en Parla y tercer teniente de alcalde, Miguel Fuentes, por "comportamientos hostiles" a una compañera de formación en el Ayuntamiento.

"Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo", son algunas de las expresiones que habría utilizado para dirigirse a compañeras de partido en la localidad, según han trasladado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos denunciados ante los órganos del partido.

Según la resolución del proceso sancionador, al que ha tenido acceso Europa Press, Fuentes habría incurrido en un "comportamiento hostil" hacia una compañera con reiterados "menosprecios sobre su trabajo en el ámbito institucional, su actividad militante y sus características personales o estéticas".

Estos comportamientos serían una infracción grave recogida en el punto 166 k) de los Estatutos de la formación. Este artículo hace referencia a "emitir insultos, expresiones vejatorias o realizar comportamientos hostiles hacia compañeros o compañeras del partido, de manera presencial, en medios digitales o cualquier otro medio de comunicación".

De hecho, el instructor de este escrito, fechado el 7 de abril, destaca que los comportamientos "hostiles" no han sido solo contra la denunciante sino también hacia "otros miembros participantes en Más Madrid y en Parla" en un "cúmulo de actitudes mantenidas durante un largo período de tiempo".

Las fuentes conocedoras de los hechos denunciados han explicado que el edil también habría sugerido a compañeras de partido no ir ni en minifalda ni en pantalón corto a los actos y habría afirmado a una compañera que no podía "tomar un descanso" porque tenía que "estar disponible 24/7".

Uno de los episodios que también se habrían trasladado sucedía cuando una trabajadora le había informado de que padecía una enfermedad grave que podría implicar que prolongase una baja, ante lo que él habría respondido que debía dimitir "para no ser una carga para el Grupo Municipal". "Cuando le despide le dice que si se hubiera puesto de su parte no habría sido esa persona la despedida", rematan.

Miguel Fuentes es uno de los cargos de la formación que ha mostrado explícitamente su apoyo a Emilio Delgado. El ejemplo más reciente ha sido la III Verbena de Más Madrid celebrada este sábado.

En la misma la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que quería ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, intención que también había anunciado hace un año Delgado. Fuentes compartió en redes sociales una imagen del momento en el que Delgado tomaba la palabra, además de repostear su intervención completa, en un contexto de choque interno por las primarias.

A lo largo del último año, en su cuenta de 'X' ha compartido también varias intervenciones de Delgado en medios de comunicación y de la Asamblea regional, además de mensajes suyos llamando a actos en los que intervenía tanto en la región como el que protagonizó junto al diputado del Congreso por ERC Gabriel Rufián.