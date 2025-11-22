Más Madrid reclama aumentar en 25 millones de euros el fondo para las indemnizaciones a afectados por la L7B de Metro

Archivo - Imagen de recurso de una afectada de las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado que se incremente en 25 millones de euros el fondo para las indemnizaciones patrimoniales para los vecinos afectados por las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares.

Esta será una de las enmiendas parciales que registrará la formación regionalista a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, para los que ya presentó este miércoles una enmienda a la totalidad. Además, propone también reforzar los mecanismos de acompañamiento jurídico y psicológico, en línea con las demandas trasladadas por las familias y por el propio Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Precisamente este sábado reabre el tramo de la Línea 7B de Metro de Madrid que llevaba tres años cerrado y tras 171,2 millones de euros de inversión. A lo largo de estos años la inestabilidad de los terrenos en San Fernando de Henares ha llevado a el derrumbe de viviendas que veían comprometida su integridad.

La Comunidad de Madrid cifraba este lunes en más de 11,8 millones de euros lo pagado ya en 83 indemnizaciones patrimoniales, tras consignar casi 385 expedientes tanto de responsabilidad patrimonial como de responsabilidad funcional.

La portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene que garantizar indemnizaciones justas para todas las personas afectadas por el "desastre" de la Línea 7B.

"La negligencia de Aguirre destruyó los proyectos de vida de cientos de personas, que ni tienen sus casas ni tienen suficiente para comprarse otra. La Comunidad de Madrid debe reparar el daño que causó con su chapuza y reparar el daño significa pagar indemnizaciones justas a todos los afectados",ha remarcado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

OTRAS MEDIDAS EN TRANSPORTES

También enfocado en el suburbano, Más Madrid plantea la necesidad de un Plan de Choque en Metro de Madrid con el objetivo de "recuperar la calidad perdida" para lo que entienden que es preciso aumentar el personal y comprar trenes por un valor de 50 millones de euros.

Precisamente Metro de Madrid ha sido una de las principales dianas de la formación desde la vuelta del verano, especialmente a raíz de las diferentes obras como las de la Línea 6 que provocaron aglomeraciones, especialmente, en estaciones como Moncloa o en Ciudad Universitaria.

Quieren también destinar 250.000 euros a la redacción de un proyecto para una Red Básica de Vías Ciclistas que facilite la comunicación entre municipios de modo "sostenible y saludable", además de plantear por otros 250.000 euros la redacción de un proyecto para perfilar un servicio público de alquiler de bicicletas con cobertura regional.