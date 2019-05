Más Madrid terminará la campaña en Plaza Roja de Vallecas y Carmena y Errejón seguirán la noche electoral en Ventas

Publicado 21/05/2019 17:53:51 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid seguirá apostando por salir del 'corazón' de la ciudad para despedir la campaña: si dieron el pistoletazo de salida en el barrio de Orcasitas, en Usera, para finalizar este viernes optarán por la Plaza Roja de Vallecas. Ya el domingo los candidatos Manuela Carmena e Íñigo Errejón seguirán la noche electoral desde una nave en Ventas, a escasos 650 metros de la sede de Ciudadanos.

Dos semanas de campaña han dado para muchas propuestas y algunas anécdotas. Más de 2.000 iniciativas constituyen el programa electoral de la plataforma, que tiene como ejes vertebradores la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la defensa de la igualdad y el feminismo. Son medidas concretas "con las que Más Madrid quiere avanzar en una ciudad amable, accesible y justa para todos y todas, y llevar el mismo modelo a la Comunidad", destacan.

"Frente a los gobiernos de los recortes y el saqueo del Partido Popular, Más Madrid presenta un programa que defiende los derechos sociales, el cuidado del medio ambiente y el feminismo, orientando las políticas públicas hacia un futuro más sostenible, más sano, más democrático, más seguro y más justo para todos y todas", señalan desde la plataforma.

Quince días de campaña han servido para comprometerse a la construcción de quince escuelas infantiles en la capital y medio centenar en la Comunidad; al desarrollo de ayudas para familias monoparentales; la creación de una concejalía de Educación y otra de Bienestar Animal; una Alcaldía de la Noche como punto de encuentro entre los locales de ocio, los vecinos y el Ayuntamiento; una renta básica cultural; el primer gran espacio público dedicado en exclusiva a los ensayos y procesos creación en el Edificio de Bancadas de la Casa de Campo...

También el 'Matadero del Norte' en la antigua fábrica de Clesa; el primer instituto de flamenco; la declaración de emergencia climática, al estilo de la presentada por Jeremy Corbyn en el Parlamento británico; o una Ley de Cambio Climático, con una vicepresidencia de transición ecológica que garantiza la reducción de las emisiones contaminantes en un 50 por ciento en 2030 y de un cien por cien en 2050 y que contribuiría a la generación de 40.000 empleos verdes.

La rehabilitación energética de las viviendas; la compra pública de alimentación sostenible para hospitales, escuelas infantiles, centros de la administración o 7.000 nuevas plazas en residencias de mayores forman también parte de sus promesas.

Otras propuestas son la creación del Instituto del Dato; la contratación de 3.000 nuevos trabajadores de la limpieza; la construcción 3.000 viviendas de alquiler social y rentabilidad limitada a construir por cooperativas y empresas en una treintena de parcelas municipales; bajar las tasas universitarias de manera generalizada; un sistema de becas-salario...

SONDEOS QUE SOPLAN A FAVOR

Carmena y Errejón pondrán el broche final a una campaña en la que el CIS les ha sonreído, a una con la posibilidad de revalidar la Alcaldía y al otro por la posibilidad de que haya "cambio y las opciones de progreso" se pongan al frente de la Comunidad. También lo han hecho los distintos sondeos publicados por los medios de comunicación --con mejores resultados cuando se pregunta por los candidatos Errejón y Carmena y no por la candidatura--, que apuntan a una victoria aunque ajustada, de ahí que la abstención sea el gran peligro al que se enfrentan ambos candidatos.

Arrancaba la campaña el pasado 9 de mayo en Orcasitas, donde Carmena se definía como "una persona corriente", una "alcaldesa sin boato" que viaja en Metro, que siempre se ha puesto del lado de quienes "necesitan justicia y a las instituciones" y que durante dos semanas se iba a dedicar "a rendir cuentas" de lo hecho en cuatro años.

Esa ha sido una de las columnas vertebrales de todas sus intervenciones, junto al espanto que le producen aquellos que llaman a la "lucha contra la dictadura progresista". "Dictadura es la de Franco y la tuvimos que vencer", remarca, siempre con el pensamiento puesto en sus compañeros y amigos asesinados por la ultraderecha, los abogados laboralistas de Atocha.

Errejón, "un tío tan estupendo", en palabras de la también alcaldesa, también ha coincidido en todos sus actos en alertar sobre lo que pueden hacer las tres derechas, encabezadas por Vox, "que no son los más numerosos en votos pero sí en ideas". Y para evitarlo ha dado una receta, vota, una intervención que se ha convertido en viral durante la campaña.

EL VÍDEO VIRAL DE ERREJÓN Y EL BESO

"Por cada vez que alguien te dijo 'si no quieres este empleo no te preocupes, que hay 400 esperando en la puerta', vota. Por cada vez que fuiste a ver a tus mayores en una residencia y pasaban frío en invierno y calor en verano, a votar. Por cada vez que alguien te dijo 'puedes hacer huelga, no pasa nada, pero si la haces no te molestes en volver mañana, vota. Por cada vez que volviste sola a casa y pasaste miedo, y le dijiste a tus amigas 'tranquilas, chicas, que ya estoy, vota. Por cada vez que te han hecho ir en el metro en latas de sardinas mientras ellos iban en coche oficial, vota", recogen.

Y tan viral como el 'vota' fue el beso que Carmena 'estampó' a Errejón. Fue en Medias Puri, uno de los locales de moda de la noche madrileña, en la fiesta con la que la plataforma Más Madrid mostraba su apoyo al colectivo LGTBI frente a otras opciones que quieren llevar el Orgullo a la Casa de Campo (Vox) o ni eso "porque hay familias" (PP).

DE LA HARRINGTON DE ERREJÓN AL BOLSO DE CARMENA

Con su chaqueta Harrington, tan característica como el bolso de Carmena, y su inseparable cuaderno rojo, Errejón ha desvelado algunas curiosidades personales, como que su madre, presente en algún mitin, igual que su padre, le cantaba cuando era un niño para que se durmiera la canción con la que comenzó la Revolución de los Claveles, 'Grandola, Vila Morena'. Tampoco ha podido resistirse a citar a Gramsci en campaña pero de lo que no ha tenido tiempo ha sido de ver completo el último episodio de 'Juegos de Tronos'.

Terminará el viernes una campaña que celebró el pasado sábado su acto central. Fue en el Madrid Arena y reunió a 5.000 personas convirtiéndose en el acto electoral más multitudinario de la campaña. Este viernes apuestan por un espacio mucho más recogido, la Plaza Roja de Vallecas, porque entienden que "el músculo de Más Madrid ya lo demostraron".

Se despedirá una campaña también donde uno de las candidatos, Errejón, no ha podido participar en debates en medios públicos y en la que la Junta Electoral fue la responsable de un movimiento ciudadano que ha salpicado de banderolas con los rostros de los candidatos los balcones y tendederos de la ciudad.