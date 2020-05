Más Madrid urge a Almeida por carta a negociar tras "un mes" esperando y mientras siguen las "colas del hambre"

Exigen al equipo de Gobierno "que dé respuesta inmediata a la emergencia alimentaria"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado una carta dirigida al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras un mes esperando el inicio de las negociaciones de los pactos para la reconstrucción de la ciudad y mientras se siguen produciendo las "colas del hambre" a las puertas de las redes solidarias vecinales, ha avanzado la portavoz mediática del grupo, Rita Maestre, en una entrevista con Europa Press.

Ha pasado un mes desde el 17 de abril, cuando Más Madrid puso sobre la mesa la propuesta de negociación, los 'Pactos de Cibeles', a los que el primer edil "se mostró dispuesto" en el pleno extraordinario. Semanas después, y a la vista de que la única respuesta del Gobierno de Almeida y Begoña Villacís fue "un documento de tres páginas muy genérico, sin medida concreta alguna", Más Madrid reiteró sus 220 medidas a pactar e incluso planteó una metodología de trabajo. Incluía la elaboración de nuevo de un documento base por parte del Gobierno, a enviar a la oposición el 11 de mayo, para poder firmar los acuerdos en junio con los grupos políticos y las entidades civiles.

"Creemos que un mes es demasiado tiempo, sobre todo porque en Madrid están pasando cosas graves y necesitamos una respuesta más firme de la que está dando el Gobierno municipal. Y para eso hay que contar con la colaboración de los grupos políticos y de la sociedad civil, que es la que está dando ahora la cara en la batalla por la emergencia alimentaria. Es más urgente que nunca, la ciudad no puede seguir esperando muchos días más y hace falta ya que el alcalde dé una respuesta al primer grupo de la ciudad", ha defendido Maestre, que ha recordado la "oferta generosa" que hizo Más Madrid, "bastante excepcional" si se compara con lo que ocurre en otros parlamentos.

Esa oferta "debe ser respondida con responsabilidad". La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, remarca que la necesidad de adquirir alimentos para la supervivencia de las familias "es cada vez mayor", como se demostró el pasado sábado con las colas de horas que se montaron a las puertas de la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA).

Esta "situación extrema" se repite en Orcasitas, Orcasur, Centro, Tetuán, Chamartín o El Pozo del Tío Raimundo. Más Madrid exige al equipo de Gobierno "que dé respuesta inmediata a la emergencia alimentaria" dado que, como destaca Maestre, "la responsabilidad primaria es del Ayuntamiento". Es la Administración la que debe coordinar la entrega de comida entre los servicios sociales municipales y las redes solidarias vecinales.

En la carta registrada Más Madrid reitera su "ofrecimiento sincero" de colaboración ofreciendo

"lealtad y trabajo", conceptos plasmados en los 'Pactos de Cibeles'. Desde entonces, mediados de abril, este grupo municipal se ha reunido con sindicatos, empresarios, representantes de la cultura, asociaciones de vecinos, hosteleros, músicos, libreros, entidades que trabajan con la infancia, representantes del mundo de la moda, trabajadoras del hogar y los cuidados o taxistas.

UN PACTO PARA LA CIUDAD Y MESAS DE EMERGENCIA ALIMENTARIA EN DISTRITOS

"Entendemos la carga de trabajo que tendrás en estos momentos pero creemos que estamos ante un reto de tal magnitud que es urgente comenzar por este gran pacto para la ciudad. No podemos esperar más. Estamos viendo ya en muchos barrios de nuestra ciudad situaciones de pobreza y emergencia social que necesitan una respuesta urgente y que el ayuntamiento reaccione y tome la iniciativa", indican en la carta.

Maestre, por otro lado, ha lamentado que todavía el Ayuntamiento no haya presentado un plan de emergencia alimentaria, unido a que la respuesta de los distritos varía en función de quién esté al frente dado que no existe una estrategia coordinada. "No puede ser que uno en Madrid tenga más derechos o menos en función del distrito en el que viva", ha subrayado la concejala.

Más Madrid reclama que el Ayuntamiento ponga en marcha las mesas de emergencia alimentaria en los distritos para coordinar la red de trabajo de la sociedad civil, "no para mandar sobre la red sino para coordinar los esfuerzos". También le piden al Ayuntamiento de forma urgente que ponga en marcha la tarjeta monedero para la adquisición de productos de primera necesidad, como ya activaron de forma piloto en el mandato anterior en el distrito Centro y como se hace en otras ciudades y comunidades. "Es un sistema para acabar con esas colas de hambre y mejorar la autonomía de las familias", ha explicado.