Matute tilda de "humo" la promesa electoral de Montero (PSOE) de garantizar por la ley citas médicas en 24-48 horas

20260424c07543e7bd2283a4e5a337ccda1dea18.jpg - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha tildado de "humo" la promesa electoral de la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, para garantizar por ley citas médicas en 24-48 horas en Atención Primaria.

En concreto, la exministra aseguró este domingo en un acto de precampaña en Córdoba que "la primera medida" que adoptará si llega a ser presidenta de la Junta de Andalucía será garantizar por ley que los ciudadanos "sean atendidos por el sistema sanitario en un plazo de 24 a 48 horas" con el médico de familia.

En un desayuno informativo de Executive Forum, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que "va a volver a ser la política del humo", es decir, que no será posible que se convierta en realidad. "Hablan, pero luego no ejecutan nada, porque si rascas y les dices cómo lo vas a hacer, no te lo pueden explicar", ha recalcado.

"Yo creo que es que vivimos en una fantasía. Realmente, si la realidad no fuera tan dramática, esto es un vodevil de los hermanos Quintero. Lo de Torrente se queda muy lejos de la realidad. El discurso de que se acabe el hambre en el mundo, que queda muy bien, pero ¿cómo lo vas a hacer?", ha insistido.

Además, ha recordado que la candidata socialista, exministra de Hacienda, "no ha hecho nada por los presupuestos sanitarios" cuando estaba en el Ministerio, "ni por ningún tipo de servicio público" al haber "tragado" con la prórroga de las cuentas públicas y con "cinco votos de sangre cuando pacta con Bildu".

Como candidata a la Junta de Andalucía, Matute ha recordado que Montero ya fue consejera de Sanidad y "perjudicó" a los andaluces con falta de inversión, "no renovó a más de 7.000 personas" y se dispararon las listas de espera, además de los fallos por los programas de cribado.

"Me parece muy audaz y me da vergüenza ajena cuando la escucho hablar, porque nadie les dice, como lo del traje del emperador, oiga, que está usted desnuda. No lo hizo, ¡cómo lo va a hacer ahora!", ha censurado.