Metro alarga cuatro meses el contrato de obra en L6 entre Laguna y Avenida de América para "remates" en horario nocturno

Archivo - Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha alargado cuatro meses el contrato de obras de renovación de la vía en la Línea 6 de Metro de Madrid, la 'Circular', en el tramo entre las estaciones de Laguna y Avenida de América, en el arco sureste, para acometer "remates" en horario nocturno de trabajos necesarios para la puesta en marcha de su automatización en 2027.

En concreto, la renovación integral de la superestructura de vía este tramo tenía una duración inicial prevista de 18 meses, entre el 22 de noviembre de 2024 y el 21 de mayo de 2026, pero la compañía metropolitana extenderá otros cuatro meses las labores, hasta el mes de septiembre.

La extensión del contrato, según la documentación consultada por Europa Press, no es imputable al contratista, la UTE formada por COMSA y TECSA Empresa Constructora, sino a la planificación y priorización de las labores.

Fuentes de Metro han explicado a Europa Press que esta ampliación de contrato es "para algunos remates y acabados de la obra de renovación de la superestructura de vía", que ya se había previsto que se ejecutaran después del cierre en horario nocturno y que "en ningún caso supondrá retraso alguno en la ejecución del proyecto de automatización de la vía".

Según explica el Gobierno regional, una vez finalizados los dos cierres de servicio en ambos arcos de la línea el pasado mes de diciembre, "concurren trabajos a ejecutar que, no habiéndose podido realizar en dichos periodos y no siendo prioritarios para la apertura, de cara a no entorpecer esta se decidió que se ejecutaran en la banda nocturna de mantenimiento posterior a los cierres".

Es decir, labores que se podían llevar a cabo durante los cierres anticipados de la 'Circular' que se pusieron en marcha el pasado 11 de enero, con cese del servicio a las 23.00 horas de domingo a jueves para facilitar los trabajos de instalación de las puertas de andén que se precisarán para la automatización integral de la línea de cara a 2027.

Igualmente, alude a la priorización de los trabajos. "Dentro del proceso de automatización de la línea 6, hasta el momento los presentes trabajos han gozado de priorización respecto a otros. Ahora bien, actualmente son otros los proyectos que disponen de dicha priorización, añadiéndose a lo anteior un alto número de solicitudes de trabajos que precisa a la Comisión de Programación de cortes a limitar las solicitudes del contrato de referencia o bien incluso a suprimirlas por coincidir con trabajos priorizados anteriormente comentados", explica.

La Línea 6, la más utilizada por los madrileños, recuperó la totalidad de la circulación en sus 28 estaciones el pasado día 20 de diciembre tras haber finalizado la primera fase de los trabajos para convertirla en la primera línea de la red en la que circularán los nuevos trenes sin conductor.

PUERTAS DE ANDÉN

Actualmente, Metro de Madrid está acometiendo la instalación de puertas de andén en horario nocturno y sin afectación para la circulación de trenes, así como otras labores que se realizan por la noche y que son necesarias para la automatización de la línea.

Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

Construidas con componentes antivandálicos, serán transparentes para ofrecer una mayor sensación de amplitud, permitirán conocer cada una de las entradas a través de distintos colores y contarán con serigrafías, barras de seguridad y elementos contra atrapamientos. Su colocación aporta otros beneficios, ya que integra pantallas LED en la parte superior que reflejarán información de utilidad.

Una vez comience la instalación, se colocarán cámaras y se ajustarán espejos para mejorar la visibilidad de los conductores. Además, se pondrá en marcha una campaña institucional de información a los usuarios para que estén al tanto los cambios que van a experimentar las estaciones.

Este proyecto se llevará a cabo en un total de 70 andenes durante 2026, de forma que las puertas de andén quedarán abiertas y bloqueadas a la espera de que se complete el proceso de automatización de la línea.

En total, serán más de 1.600 puertas a lo largo de la línea (24 por andén para un total de 70), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren está detenido.

LLEGADA DE LOS TRENES

La tercera fase de los trabajos arrancará en junio o julio con la llegada de los 40 nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas previsiblemente en julio del próximo año, antes de empezar a transportar pasajeros en 2027.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.