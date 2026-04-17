Metro establece un servicio especial de autobús entre Laguna y Plaza Elíptica por la interrupción en la línea 6

Archivo - Taquillas inteligentes instaladas en el metro de Legazpi, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid está implantando en la Línea 3 de Metro las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq, que permitirán recoger - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha establecido un servicio especial de autobús sustitutivo entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica al continuar interrumpida la circulación en la línea 6.

Dicha suspensión en la circulación se debe a una "incidencia en las instalaciones por un tiempo estimado en más de 2 horas", tal y como ha informado Metro en redes sociales.

El tramo en la línea 6 pasa a ser entre Laguna y Oporto, en ambos sentidos.