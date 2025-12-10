Metro recibirá 533 millones en 2026 para mejorar su operatividad, accesibilidad y material móvil

Exterior de la estación de San Fernando tras la reapertura total de la línea 7B de Metro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 533 millones de euros en Metro de Madrid en 2026 para reforzar su operatividad, accesibilidad y material móvil.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este importe en su sesión de este miércoles correspondiente al convenio entre el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la compañía metropolitana, que fija la aportación necesaria para atender las necesidades del principal sistema de transporte público de la región durante el próximo ejercicio, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Esta cantidad se calcula en base a la demanda prevista para 2026, estimada en 734,9 millones de viajeros, lo que supondría un récord histórico del suburbano madrileño tras los 715 millones de usuarios alcanzados en 2024.

Con estas previsiones, la financiación total se estima en unos 1.026 millones, de los que aproximadamente 493, (48%) procederán de la recaudación por tarifas. Los 533 millones restantes (el 52%), serán aportados por el CRTM, dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

NUEVOS TRENES Y AUTOMATIZACIÓN DE L6

El presupuesto permitirá realizar actuaciones orientadas a mejorar la prestación del servicio, facilitar la accesibilidad y avanzar en la digitalización de la red. En 2026 se destinarán 130 millones de euros a la renovación del material móvil, con la adquisición de 48 nuevos trenes para la línea 6 y otros 40 para la L1. Asimismo, se continuará con el proceso de automatización de la Línea Circular, dotado con 107 millones.

Además, se invertirán 17 millones en proyectos tecnológicos y 50 más para dar continuidad al Plan de Accesibilidad y Modernización de estaciones.

A ello se suman reformas en depósitos y centros de trabajo por valor de 10 millones, y de mejora de instalaciones, vías y túneles, que supondrán una inversión cercana a los 35 millones de euros.