Miles de personas se concentran en la plaza de Cibeles de Madrid al grito de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'

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Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España)
Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press
Europa Press Madrid
Actualizado: miércoles, 2 septiembre 2026 22:48
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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han abarrotado este miércoles la plaza de Cibeles --50.000 según la Delegación del Gobierno, 150.000 según el Ayuntamiento--, en apoyo a Ceuta y los ceutíes al grito de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

Los congregados han acudido a esta concentración que fue convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los consistorios de todo el país tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio y coincidiendo con la conmemoración del Día de Ceuta.

Los asistentes a la concentración han expresado su descontento con la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta reclamando que 'Ceuta no se regala' e instando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir e incluso reclamando consecuencias penales.

Al acto han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, quién ha leído un manifiesto en apoyo a la ciudad autónoma antes de que finalizara el acto con el himno de Ceuta y de España.

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