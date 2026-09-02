Miles de personas se concentran en la plaza de Cibeles de Madrid al grito de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han abarrotado este miércoles la plaza de Cibeles --50.000 según la Delegación del Gobierno, 150.000 según el Ayuntamiento--, en apoyo a Ceuta y los ceutíes al grito de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

Los congregados han acudido a esta concentración que fue convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los consistorios de todo el país tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio y coincidiendo con la conmemoración del Día de Ceuta.

Los asistentes a la concentración han expresado su descontento con la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta reclamando que 'Ceuta no se regala' e instando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir e incluso reclamando consecuencias penales.

Al acto han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, quién ha leído un manifiesto en apoyo a la ciudad autónoma antes de que finalizara el acto con el himno de Ceuta y de España.