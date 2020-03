El Ministerio y las comunidades estudiarán este miércoles cerrar el curso escolar en marzo, según la Comunidad de Madrid

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha avanzado este martes que mañana se estudiará "conjuntamente" entre el Ministerio y las comunidades autónomas la opción de cerrar el curso escolar en marzo.

"Es un tema que habría que estudiar, esa es una hipótesis, la estudiaremos y la estudiaremos mañana conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades", ha manifestado el consejero en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

"Deseamos que no, nosotros ahora estamos en el escenario de que las clases presenciales se pudieran reiniciar poco después del 11 de abril, eso es lo que es deseable, que las medidas que se han adoptado tengan éxito y que eso sea posible. Nosotros no contemplamos en estos momentos esa posibilidad de ir a septiembre, aunque hay que reconocer que en esta crisis muchas cosas que no contemplábamos han sucedido", ha agregado.

Asimismo, ha reiterado que en estos momentos no se ha planteado tampoco alargar el curso, pero ha afirmado que "si la situación de alarma se prorrogara más" se "tomarían las decisiones adecuadas para que el curso fuera razonable", para agregar que, "por tanto, en ese escenario probablemente sí".

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, convocó la semana pasada a los consejeros autonómicos a una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación para este miércoles 25 de marzo a las 9.30 horas por videoconferencia.

Por otro lado, el consejero ha asegurado que se están atendiendo las peticiones de interinos de los centros educativos, pese a que se han suspendido las convocatorias, pero ha señalado que dado que las clases se están dando desde casa "el nivel de interinos es menor". "Sí vamos a atender aquellas peticiones que se nos hagan desde los centros", ha recalcado.

Ossorio ha manifestado también la voluntad de la Consejería de mantener la celebración de oposiciones a docentes de Secundaria y otras especialidades a partir del 20 de junio, y ha indicado de hecho hoy se ha publicado la convocatoria. "Nosotros preferimos mantener esa fecha, porque si el estado de alarma durase hasta el 11 de abril podrían celebrarse a partir del 20 de junio", ha apostillado.

"Nosotros estamos en ese escenario y en caso de que fuera imposible porque esto se alargara, para el año que viene convocaríamos las de Primaria y también las de Secundaria", ha aclarado, y ha garantizado que en ese caso se respetarían las 2.900 plazas y las especialidades.

En cuanto a las escuelas infantiles privadas que siguen pasando recibos a las familias a pesar de estar cerradas, el consejero ha apuntado que "esa es una cuestión de la guardería", si es privada, "pero en principio si no prestan el servicio no deberían cobrar por ello".