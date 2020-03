Morano (Podemos) afea a Carmena que perdiera Madrid por "cargarse la fórmula" de 2015: "Si no está roto, no lo arregles"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha recriminado a la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que la izquierda no revalidara el Ayuntamiento en las pasadas elecciones de mayo al "cargarse la fórmula" con la que se habían presentado en 2015, la de Ahora Madrid.

En una entrevista concedida a Europa Press, Morano ha criticado el "error" de Carmena de "excluir" a las demás fuerzas de izquierda alternativa en su proyecto de Más Madrid y de, a la postre, favorecer que se presentara "legítimamente" otra lista alternativa, la de Madrid en Pie, en la que estaba Izquierda Unida, Anticapitalistas y los municipalistas, pero no Podemos, que no se presentó, algo que Morano ha tildado de "un acierto en su momento y contexto concreto".

"Lo ideal hubiera sido una candidatura igual que repitiera Ahora Madrid, que había ganado las elecciones. Como decía mi abuela: 'Si no está roto, no lo arregles'. La izquierda transformadora no había estado cerca en la vida de ganar en Madrid, seamos sinceros. Por primera vez teníamos una fórmula buena, ganas, y te cargas la fórmula. Nosotros decidimos no colaborar en esto, nos parecía un fiasco. Ojalá los compañeros de Madrid en Pie hubieran entrado y hubiéramos tenido mayoría", ha afirmado.

El diputado de la formación morada apuesta ahora por trabajar para "recuperar" el Ayuntamiento de Madrid con la fuerza de su partido. "Podemos no estuvo en las últimas elecciones y se perdió Madrid. Creo que la aportación de Podemos tiene que estar clara para recuperar y potenciar el trabajo municipal. Tenemos la dificultad de no tener concejales. La ventaja es que somos una organización muy asentada en Madrid y con muchos círculos activos, donde somos muy fuertes. Y con la militancia tenemos que compensar lo otro", ha dicho.

NO SE PRESENTARÁ A LIDERAR PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID

Por otro lado, Jacinto Morano ha confirmado que no se presentará a la Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos, que se celebrará esta primavera, después de la estatal de este mes. Así, ha revelado que no se presentará para coordinador regional. Piensa que quien encabece Podemos Comunidad de Madrid "no es lo más importante" pero se ha puesto "a disposición de su partido para lo que crea que sea más útil, y estará donde más pueda aportar".

"Lo más importante es tener un equipo, una estructura en la organización. Tuvimos un golpe muy fuerte a principios del año pasado, ya que en unos días se fue el candidato y el secretario general. Aún así hemos conseguido sostener la situación y mantenernos, gracias no a los cargos públicos, sino a la militancia, que en los momentos más duros ha estado aguantando. Lo más importante es que debemos hacer un debate sano de cómo nos tenemos que recuperar y los retos que tenemos", ha manifestado.

El portavoz parlamentario cree que el reto fundamental de la nueva estructura que salga de la asamblea autonómica de Podemos es recuperar el Gobierno del Ayuntamiento de la capital potenciando la fuerza del partido en la capital a través de la gente de los barrios, asociaciones vecinales, de padres, etcétera.

"Hay que construir el proyecto y luego extenderlo y eso no se hace en una discusión parlamentaria, sino barrio a barrio, con los centros de salud que faltan, con la situación de los colegios, demostrando que hay una fuerza política que quiere trabajar por los problemas de los madrileños, con movilización social, una movilización social que no se encuentra en los niveles de hace unos años", ha esgrimido.

Y todo a pesar de que, a juicio del entrevistado, cada cosa que hacen el alcalde de Madrid y la presidenta regional "la lían". "El primero se dedica a eliminar los poemas de Miguel Hernández. Dentro de 20 años todo el mundo se acordará de quién era Miguel Hernández y su cara y nadie se va a acordar de quién era Almeida y qué cara tenía. Esa guerra que tiene con el poeta no viene mucho a cuenta", ha censurado.

Respecto a Isabel Díaz Ayuso, el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea ha criticado que quiera "restringir" las horas de cultura clásica, ajedrez, música y francés en los institutos madrileños.

"Inicia guerras contra cosas que no tienen mucho sentido. Como se aburre porque no puede gobernar, lo hace. Esto ha generado una cierta respuesta. Ya se están organizando los profesores de segunda lengua. Hay muchas AMPAS que están discutiéndolo. ¿Qué tenemos que aportar nosotros? A esa pequeña movilización social incipiente, que va a ir a más, tenemos que darle una voz y cauce y trabajar para ellos y con ellos. Y eso será la única forma de recuperar Madrid y ganar la Comunidad de Madrid en 2023", considera.

A FAVOR DE LOS CAMBIOS EN LA ASAMBLEA ESTATAL

Respecto a los cambios planteados por los documentos presentados por la candidatura de Pablo Iglesias para revalidar como secretario general de Podemos en la asamblea ciudadana estatal, Jacinto Morano ha defendido la nueva fórmula de limitación de salarios y el resto de asuntos.

"La mejor manera de explicarlo es con una calculadora. Gracias a la subida del salario mínimo, que estaba en 735 euros hace dos años y ahora 950; con cada subida nos estábamos subiendo el sueldo una barbaridad. Si se cumple el objetivo de 1.200 euros al final de la legislatura nos lo hubiéramos subido un 60 por ciento. Dada la situación social esto no es junto y no cumple la lógica de limitaciones de salariales. Por eso es más adecuado que nos impongamos algún tipo de limitación, que es aportar o donar una parte del salario, entre un 5 y un 30 por ciento, dependiendo de las cargas familiares y condiciones personales", ha dicho.

Sobre la polémica generada por el límite de mandatos, el diputado madrileño ha subrayado que se trata de la misma regulación que la de la fijada en Vistalegre II, con ocho años de mandato máximo, con una excepción hasta los 12. "Cualquier aprobación sobre 12 implicaría una asamblea ciudadana. En eso no ha cambiado nada. Es importante tomar como referencia la situación del segundo congreso, no determinados debates que ha habido", ha apuntado.

Respecto a la acumulación de cargos, Morano ha recordado que en Vistalegre II se estableció un cargo orgánico y uno público como máximo. Sin embargo, ha justificado la "situación excepcional" de algunos diputados de Podemos en el Congreso que a la vez son ministros, aunque solo cobren como ministros.

"En una democracia parlamentaria, donde el Gobierno parte del Congreso, normalmente hay una composición del equipo de Gobierno con presencia parlamentaria. Hay partidos que aparte de sus cargos públicos cobran sobresueldos del partido por cumplir sus funciones. Nadie sabe lo que se quedan en otros partidos", ha apostillado.

ADAPTAR NORMAS INTERNAS A UN PARTIDO DE GOBIERNO

Por ello, el portavoz parlamentario madrileño ha apostado por "adaptar las realidades y normas internas a la nueva situación, que es ser un partido de gobierno y se tiene que ajustar a ello". "Y eso vamos a intentarlo en la nueva asamblea ciudadana", ha indicado.

Eso sí, Jacinto Morano ha adelantado que seguirán como "inamovible" una "seña crucial de la identidad" de Podemos, como la prohibición de financiación bancaria. "Nosotros no vamos a financiarnos con los bancos. Hacer eso sería un salto brutal porque el que paga la orquesta elige la música. Esa frontera nunca la vamos a pasar. Nadie lo ha planteado en estos seis años y quien lo plantee está fuera de la lógica del partido", ha señalado.

El parlamentario 'morado' también ha precisado que continuarán existiendo la posibilidad de revocatorios y las primarias. "Fuimos los primeros en hacer primarias a todo. Podrán decir que siempre pueden ser más democráticas, pero fuimos los primeros en hacerlas. Modestamente, cambiamos cosas en la lógica de cómo funcionan los partidos. Y esas lógicas siguen presentes, y en otras organizaciones políticas no y han acabado mal", ha finalizado.