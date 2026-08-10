Una mujer fallece en una reyerta en Puente de Vallecas y cuatro personas son detenidas por riña tumultuaria

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer falleció anoche en una reyerta en el distrito de Puente de Vallecas mientras que cuatro personas han sido detenidas por este suceso por un presunto delito de riña tumultuaria, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de la mujer en unos hechos que tuvieron lugar pasadas las 20 horas, cuando se produjo una reyerta entre varias mujeres. Varias de ellas resultaron heridas por arma blanca.

Dos de las mujeres fueron trasladadas por sus medios a un centro hospitalario, donde finalmente una de ellas falleció. La otra quedó ingresada.

Posteriormente se han detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria. Uno de ellos ha sido arrestado por Policía Municipal mientras que el delito de homicidio está siendo investigado por el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial.