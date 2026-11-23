La Cámara de Comercio de Madrid y la Comunidad de Madrid acompañan a nueve startups madrileñas en NATO Edge 2026 - CAMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha acompañado en Izmir (Turquía) a nueve startups que han representado a la región en NATO Edge 2026, organizado por la Agencia de Información y Comunicación de la OTAN (NCIA), el evento ha puesto el foco en la identificación y el desarrollo de industrias de defensa inteligentes, innovadoras y escalables.

En concreto, se trata de una iniciativa patrocinada por la Dirección General de Estrategia Digital y la Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de la Ventanilla Única de Internacionalización (VUI) y la Fundación para el Conocimiento madri+d, ha apuntado la Cámara en un comunicado.

La delegación madrileña ha estado integrada por nueve startups con propuestas tecnológicas innovadoras: FOSSA Systems y Hydra Space Systems, empresas especializada en satélites; MG Sentinel, empresa de ingeniería de edge computing; MUMKEN, empresa de ciberseguridad especializada en criptografía post-cuántica, y Nanostine, empresa dedicada al diseño de nanopartículas.

También Secur0, empresa de ciberseguridad; Stormbringer Tech, empresa centrada en defensa, inteligencia y entornos críticos; Thalanor Dynamics, empresa de defensa especializada en sistemas antidrón autónomos, inteligencia artificial y robótica; y XRF, empresa de inteligencia artificial y realidad extendida.

Su presencia en este encuentro les ha permitido posicionarse en un entorno altamente especializado, en el que la capacidad de innovación, la adaptación tecnológica y la escalabilidad resultan fundamentales para dar respuesta a los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa, ha destacado la institución cameral.

Además, ha supuesto una oportunidad estratégica para presentar sus productos y soluciones ante actores clave del ecosistema de la OTAN, ampliar sus redes de contactos internacionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración y negocio.

La edición de este año ha reunido a más de 3.500 asistentes internacionales, pertenecientes exclusivamente a países OTAN, con más de 270 expositores y 70 ponentes, en un encuentro orientado a impulsar la colaboración y acelerar la identificación de soluciones tecnológicas de alto valor estratégico. España ha sido la cuarta nación en relevancia dentro del certamen.

Durante la conferencia inaugural en NATO Edge, la ministra de Transformación Digital de Ucrania, Oksana Ferchuk, ha conversado con los representantes de la Comunidad de Madrid y Cámara y Cibremadird (Cluster de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid) sobre la experiencia de este país en primera línea de un desafío digital y cibernético sin precedentes, así como sobre ciberseguridad, transformación digital y tecnología, e intercambiar perspectivas sobre los retos que se avecinan.

Asimismo, también han mantenido contactos fructíferos con diversos expertos internacionales, entre los que se encontraban José María Millán Martínez, director general del CESTIC (Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y CIO (Chief Information Officer) del Ministerio de Defensa y el coronel Fernando Outeda, jefe de la Oficina de Innovación TIC del CESTIC, a los han presentado el Nodo de Defensa de la Comunidad de Madrid.

Con esta acción, desde la Comunidad de Madrid y la Cámara de Madrid se refuerza el compromiso con la internacionalización de las empresas madrileñas y con el impulso de sectores estratégicos de alto valor añadido.